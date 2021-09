„Jednoho dne, když jsem se však koukala po různých ubytovnách, přišla za mnou vychovatelka dětského domova s plakátem se soutěží o roční pomaturitní studium anglického jazyka s možností statutu studenta. Přihlásila jsem se a soutěž vyhrála,“ vzpomíná sedmadvacetiletá Denisa Záhorská.

Právě úspěch v soutěži byl prvním impulsem k opuštění dětského domova. „Chtěla jsem se postavit na vlastní nohy.“ Soutěž pro ni byla osudová ještě z jednoho důvodu. Poznala díky ní Lindu Hurdovou, nynější ředitelku neziskové organizace Nadání a dovednosti.

Svůj příběh sdílí s ostatními

„Linda mě dodnes inspiruje svou osobností, pokorou a vášní pro pomoc druhým. Prošla jsem si díky ní projektem Rozhled, který mi dal do života neskutečně moc. Měla jsem díky němu možnost jet na tříměsíční pobyt do Londýna, kde jsem na naučila anglicky. Díky tomuto pobytu jsem pak zvládla státnice na vyšší odborné škole v Praze.“

Svůj životní příběh začala Denisa vyprávět i dalším mladým lidem z dětských domovů. „Když ho sdílím, cítím, že mohu inspirovat druhé. Chci jim ukázat, že se dá odrazit i ode dna. Že člověk může měnit lidem životy k lepšímu, i když pocházíte z prostředí od nepodporujících rodičů, kteří se nestarají…“

Jejím snem je pomáhat druhým, inspirovat je a být jim oporou. „Proto jsem šťastná, že právě já mohu být ambasadorkou Nadání a dovedností a mohu tak předávat, co jsem se na cestě za svými sny naučila. Tím hlavním je, že si každý může plnit své sny.“

Chce dál pomáhat

Denisa věří, že díky neziskovce se stala lepším člověkem. V projektu Rozhled začala pracovat s aplikací Canva, zbavila se strachu mluvit a prezentovat před lidmi. „A v neposlední řadě jsem potkala neskutečné a inspirativní ženy.“

Když se spolu bavíme o tom, kde se vidí za deset let, zasměje se. „To je dlouhá doba. Mám spíše takové milníky, důležitější je pro mě blížící se třicítka. Ve třiceti letech chci být svým pánem – nebýt zaměstnancem, chci pomáhat dětem ze sociálně slabých rodin a dětských domovů, chci jim být oporou a motivací do života. Takovým jejich parťákem,“ říká Denisa.

Mladá žena, která si našla životního partnera, se kterým chce založit rodinu a být skvělou maminkou. „A věřím, že u vlastních dětí nezůstaneme. Ráda bych také další děti adoptovala…“

Nadání a dovednosti ve zkratce:

Organizace již devět let úspěšně předává zkušenosti a dovednosti mladým lidem a otevírá pro ně dveře, které bývají zavřené. To vše s cílem usnadnit jim start do samostatného života.

Podporují především mladé lidi z dětských domovů a jinak sociálně znevýhodněného prostředí v osobním a kariérním rozvoji.

Jejich klíčovým projektem je Rozhled, který cílí na osobní a kariérní rozvoj mladých lidí z dětských domovů. Pomáhá též rozvíjet tzv. tvrdé i měkké dovednosti účastníků.

Pořádají workshopy, výjezdy do zahraničí či zprostředkovávají materiální podporu pro ty, kteří opouští dětský domov.

Roční rozpočtem organizace je přibližně 1,5 milionů korun.