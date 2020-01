Nezaměstnanost v prosinci stoupla, ale jen nepatrně

Nezaměstnanost ve Středočeském kraji nezaznamenává výraznější výkyvy - a to vlastně dlouhodobě. Vyplývá to ze čtvrtečních údajů ministerstva práce a sociálních věcí o podílu nezaměstnaných osob za prosinec, jež vycházejí z hlášení úřadů práce. Na samém sklonku roku dosahovala míra nezaměstnanosti ve středních Čechách hodnoty 2,44 procenta. Nejnižší, a to dlouhodobě, je na Praze-východ (1,10 procenta); naopak nejvyšší na Příbramsku (3,47).

Ilustrační foto | Foto: Deník/Kopáč Jiří