Kupříkladu benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie již nyní obnovuje provoz ambulancí a od pondělka příštího týdne chystá stěhování některých oddělení, u sousedů v Příbrami plánují, že se změnami začnou v květnu. Laický pohled do statistik krajské hygienické stanice by přitom vybízel spíše k opačnému očekávání.

Na Příbramsku od počátku epidemie zaznamenali celkem 47 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem, aktuálně nemocných je 18 pacientů a nemocnost v přepočtu na sto tisíc obyvatel dosahuje 15,68. Benešovsko má hodnoty podstatně vyšší: celkově 84 případů, aktuálně nakažených 58 a přepočtená nemocnost činí 58,76.

Postupně a pozvolna

I tam, kde na návrat k běžnému režimu nespěchají, však už začali objednávat pacienty na vyšetření a plánované zákroky – někde zprvu především na ty, které nevyžadují složitou pooperační péči. To je třeba i případ Oblastní nemocnice Příbram. I když tam pozvolný návrat k běžnému stavu chystají od května, drobné změny je vidět už teď: zčásti například funguje ambulance ORL, od pondělka bude v omezených ordinačních hodinách odpoledne v provozu anesteziologická ambulance.

Postupný návrat do normálních kolejí od posledního dubnového pondělka ohlásila Oblastní nemocnice Kolín – nicméně s tím, že slovo „postupně“ se sluší raději víckrát zopakovat. Kladenská nemocnice se na ambulantní provoz a plánované zákroky včetně operačních výkonů snaží postupně najíždět již nyní, nicméně vedení nemocnice upozorňuje, že limitující je mimo jiné stav personálu. Mimo službu je aktuálně stovka zdravotníků – ať už kvůli ošetřovatelskému volnu, takzvanému paragrafu, anebo nemocenské.

Největším pokrokem návratu k normálu se z krajských nemocnic aktuálně pochlubily nemocnice v Benešově a v Mladé Boleslavi. Nemocnice Rudolfa a Stefanie již v tomto týdnu postupně obnovuje provoz odborných i všeobecných ambulancí také pro neakutní péči, tedy například preventivní či ošetřovatelskou. Na příští týden chystá stěhování a úpravu provozu některých oddělení – včetně návratu do jejich působišť před koronavirovými změnami; netýká se to však všech. Chirurgie a gynekologie mohou začít s plánovanými zákroky; s ortopedickou operativou se počítá od počátku května.

Také Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi již v tomto týdnu začala s obnovováním jak ambulantního, tak operačního programu. Uvolnění dalších omezení přijde od pondělka, avšak některá pracoviště rozběhnou provoz až od 4. května.

Přesné informace najdou pacienti na webových stránkách jednotlivých nemocnic. Nejen podrobné, ale i aktuální – může se totiž stát, že by mohlo být nutné operativně reagovat na vývoj onemocnění Covid-19.

Nemocnice po zrušení koronavirových omezení



- Stále platí omezení při vstupu (například využívání jen některých vchodů s měřením teploty)



- Objednávky do ambulancí a poraden se řeší tak, aby kontakt pacientů v čekárnách byl co nejmenší a nejkratší; někde je možné přijít do čekárny nejdříve 15 minut před domluveným termínem



- Při objednávání do ambulancí a poraden je žádoucí dávat přednost telefonickému kontaktu (případně on-line objednávkovému systému, pokud je k dispozici)



- Nadále trvá povinnost pacientů (i jejich doprovodu) používat roušku, a to i při vyšetření – sejmout ji lze pouze na výslovný pokyn lékaře; pokud je někdo vybaven respirátorem s výdechovým ventilem, ten ještě musí být překryt rouškou



- V celém areálu nemocnice je nutné dodržovat dvoumetrové odstupy od ostatních pacientů



- Zůstávají zachovány izolační ambulance na akutním příjmu a lůžkových odděleních



- Provoz je uzpůsoben tak, aby byli pacienti maximálně odděleni



- Nadále nebude vše stejné jako dřív, protože zůstanou vyčleněná lůžka připravená pro případ potřeby přijmout pacienty s onemocněním Covid-19



Zdroj: oblastní nemocnice Středočeského kraje; pravidla v jednotlivých nemocnicích se mohou lišit