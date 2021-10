Zřejmě nejviditelnější mezi politiky, kteří ve volbách neuspěli – a to v celorepublikovém měřítku – je lídr středočeské kandidátky ČSSD a současný mistr vnitra Jan Hamáček. Když se ukázalo, že k dosažení pětiprocentní hranice pro vstup do sněmovny straně chybí půl procenta, předstoupil v sobotu před novináře sledující dění ve „volebním štábu“ v Lidovém domě se stručným prohlášením, že v pondělí 25. října složí účty předsednictvu strany a odstoupí. Z řad středočeských poslanců zvolených za ČSSD dále končí Kateřina Valachová. Kompletně opouštějí sněmovnu rovněž komunisté: za střední Čechy Stanislav Grospič a Miloslava Vostrá.

Část z nynějších poslanců s odchodem ze sněmovních lavic počítala, pro jiné bylo sobotní vyhlášení výsledů voleb nepříjemným rozčarováním – a současně signálem, že zcela neplánovaně musí řešit otázku, čím se do budoucna chtějí živit. Poslanecký plat se totiž pro ně stane minulostí. Končí desítka poslanců zvolených za Středočeský kraj.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.