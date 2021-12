S novým řádem se ani nevrátí noční víkendový rozjezd vlaků z Prahy, oblíbený mezi Středočechy, kteří se byli bavit v Praze. Ten přestal jezdit kvůli dopadům koronaviru.

Vzít zrušení zpět? Asi ne, ale…

Nové jízdní řády neobsahují nic, co by mělo cestující zaskočit, míní krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Připomněl současně, že zastavení provozu osobních vlaků na některých lokálních tratích, jež podle něj logicky plyne z malého zájmu cestujících, bylo skutečně vnímáno velmi emotivně – prý zřejmě i s ohledem na náladu před parlamentními volbami. „Jinak jde o věc, která se týká jen půl druhého procenta cestujících,“ upozornil.

Že je rozhodnutí o zrušení lokálek definitivní a nelze je vzít zpět, nicméně Borecký Deníku neřekl. Připustil však, že pokud by se ukázalo, že se tento krok neosvědčil a nahrazení lokálních vlaků autobusy, které mají levnější provoz, nefunguje, mohlo by dojít i na debaty o návratu vlaků. Skutečně však Borecký neočekává, že k by tomu došlo.

Naopak pokračování škrtů většího rozsahu se podle něj pro nejbližší budoucnost nechystá.

Co ukazuje evropský příklad?

Jak komplikovaná je problematika lokálních tratí, vysvětluje Borecký nad mapou evropské železniční sítě a ukazuje třeba na Francii nebo na západní část Německa. „V zemích, které považujeme za etalon kvalitní veřejné dopravy – ve Francii, Švýcarsku, západní části Německa – tedy v těch, k nimž vzhlížíme jako ke vzoru, provedli strukturální reformy. Mají méně tratí a vyšší kvalitu služby,“ konstatoval Borecký.

Situaci u nás charakterizuje jako velké množství místních tratí, na které nejsou peníze, což brání přechodu na vyšší kvalitu.

Chce tím naznačit, že omezování provozu bude pokračovat a lze očekávat další škrty? Borecký nezastírá, že debaty o budoucnosti provozu, jeho financování i nezbytných modernizacích budou nutné, a to i s představiteli státu. Nicméně rozsáhlejší změny zatím ve středních Čechách nejsou na pořadu dne. „Vlna, která proběhla letos, byla tou hlavní a nejpodstatnější,“ poznamenal. Další možné změny už označuje jako dílčí.

Ještě však ve středních Čechách existují tratě, o jejichž budoucnosti se diskuse asi povedou. Jde třeba o vlaky na Nymbursku, kde došlo na omezení na trati Křinec–Městec Králové, nově s provozem pouze o víkendech, přičemž místní se obávají, že s ohledem na podobnou vytíženost může stejný osud potkat také navazující úsek Městec Králové–Chlumec nad Cidlinou. Na konkrétní otázku Deníku Borecký odpověděl, že v tomto případě bude od nového jízdního řádu dopravu zajišťovat Královéhradecký kraj, který nasadí i modernější vozidla. Nicméně – pokud by nebyli cestující, zůstane tato otázka otevřená.

Naopak rozvojové plány jsou aktuální pro vytíženější tratě, a to třeba také přes hranice krajů. Jde například o novou linku mezi Plzní a Berounem. Zlepšení se také dočkali cestující cestující v okolí Kralup nad Vltavou díky nedávnému nasazení motorových vlaků Stadler, jež se ještě budou modernizovat. Pro budoucnost pak jsou v plánu velké změny a novinky, které cestující ocení. Předběžně v roce 2027 se počítá se skokem do 21. století na nově vybudované trati Kladno–Praha s odbočkou na letiště, v roce 2029 by mělo dojít na další hlavní trasy: spojení Prahy s Benešovem, Berounem i Kolínem.