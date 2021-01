Konečně do Česka dorazilo zimní počasí, provozovatelé a majitelé lyžařských areálů by měly mít důvod k radosti. Nemají. Kvůli vládním opatření a omezení v boji proti pandemii covid-19 musí zůstat lyžařské areály uzavřené, a to včetně toho největšího středočeského – Areálu Monínec.

I když vláda Andreje Babiše (hnutí ANO 2011) počátkem tohoto týdne schválila nový program, jehož hlavním cílem je zmírnit negativní dopady uzavření areálů. Za kompenzace jsou provozovatelé areálu rádi, přesto by raději uvítali, kdyby vláda sportování v přírodě povolila.

„Takové krásné počasí, zasněžujeme, úžasná atmosféra a my stojíme a náklady rostou. Doufáme, že bude možnost to spustit, když se udělalo tolik práce a snad nás to nezničí 'ta pomoc vlády',“ píše se na oficiálním webu Skiareálu Kvasejovice ve Středočeském kraji. Uzavřené i pro sáňkaře zůstávají i další areály, a to v Chotouni, na Šibeničním vrchu u Mnichovic a také samozřejmě Areál Monínec.

Provozovatelé poukazují na chaos, jehož jsme byli svědkem zejména o posledním víkendu, kdy rodiny s dětmi vyrazily ve velmi hojném počtu sáňkovat na svahy, další pak okusili krásu českých hor z běžeckých lyží. Na některých místech pak museli policisté kvůli přeplněnosti uzavřít silnice.

„Vzhledem k velkému náporu zájemců o sáňkování a bobování jsme byli nuceni areál uzavřít. Část veřejnosti mimo jiné vstupovala i na hlavní sjezdovku. Úplně jiná situace byla předtím, kdy jsme zajistili pro lyžování povinné rozestupy a další bezpečnostní opatření a vše bylo pod kontrolou,“ poznamenal Radek Polák, mluvčí Areálu Monínec, největšího skiareálu ve Středočeském kraji.

„Osobně v tom logiku přímo nechápu. O víkendu jsme vyrazili na hory na běžky do Harrachova. Asi hodinu jsme hledali volné místo k zaparkování, bylo tam neskutečně lidí. Myslím si, že sportovat na čerstvé vzduchu není proti ničemu,“ svěřil se milovník lyží a rodák z Berouna Milan Kratochvíl. Už několik let pravidelně vyráží o víkendy do Krkonoš.

„Když mohou lidé běhat po parku, jezdit na kole, nechápu, proč by nemohli jezdit na lyžích. Je to nepromyšlené. Jestli je situace opravdu tak vážná, ať vše kompletně uzavřou,“ dodal Milan Kratochvíl.

Skiareály by podle rozhodnutí vlády měly mít nárok na kompenzaci ve výši 210 až 530 korun za den, a to za období od 27. prosince do 22. ledna. Radek Polák, mluvčí Areálu Monínec, Deníku sdělil, že zatím není jisté, jak moc nový program pomůže.

„Jedná se na první pohled o lepší řešení, než jaké bylo původně navrhováno. Jak moc nám to pomůže jsme ale schopni říci v momentu, když si návrh podpory detailně propočítáme. V tuto chvíli to ještě přesně nevíme,“ dodal Radek Polák.