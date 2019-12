Poněkud napjaté sousedské vztahy. Takové hodnocení vzájemných vazeb mezi představiteli středočeského hejtmanství a pražského magistrátu zřejmě charakterizuje současnost podstatně výstižněji než slova o partnerství, či dokonce o přátelství. Vyplývá to ze slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) pronesených na setkání s novináři věnovanému hodnocení uplynulého roku.

Z debaty radních Středočeského kraje a hlavního města Prahy v pondělí 9. září 2019. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Fakt, že se obě strany zdaleka neshodnou na všem, už jejich představitelé naznačili v září, kdy po společném setkání radních hlavního města a Středočeského kraje věnovaném debatám o možnostech spolupráce vystoupili na společné tiskové konferenci Jermanová a primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Už tehdy hejtmanka Deníku řekla, že jednání „nebylo úplně poklidné“ a pohledy „městského regionu“ a „venkova“ se v mnohém liší – například v pohledu na rozvojové plochy v okolí hlavního města. Primátor Hřib nicméně tehdy pro Deník uvedl, že věří, že u všech společných témat může diskuse dospět ke shodě. „Neviděl bych to tak, že by existoval nějaký problém, kde by to bylo „zabetonované“ tak, že by se v jednání nedalo pokračovat,“ konstatoval. Společné mají obě strany třeba volání po rozvoji železniční dopravy nebo snahy o budování parkovišť P+R, kde mohou středočeští řidiči zanechat svá auta a dál pokračovat v cestě veřejnou dopravou.