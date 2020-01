Společnost Arriva Vlaky od prosince jezdí na několika rychlíkových trasách ve středních Čechách. V Berouně (kam se Pražan Smrž může dostat po kolejích i rychlíky nebo osobními vlaky Českých drah) staví motorák na rychlíkové trase do Českých Budějovic.

Situace se bude dál zlepšovat

„Když to na Smíchovském nádraží přijelo k peronu, nebyl jsem si jistý, jestli tohle je opravdu můj vlak,“ řekl Smrž, který loni náhodně viděl prezentační jízdu Arrivy – a tak očekával zeleno-žlutou soupravu. Přijel vlak s hodně omšelou červenou barvou a logem DB, který nespokojený cestující označil za drážní vozidlo „nejspíš přivezené z německého šrotiště, nebo snad z muzea“.

Po nástupu ho pak překvapil „retro“ interiér. „Tipuji tak z let 1970 – 1975,“ míní. Postěžoval si ještě na debatu s průvodčím prý „dětského vzhledu“, jemuž se údajně nezamlouvala jízdenka Pražské integrované dopravy v mobilní aplikaci Lítačka.

Společnost Arriva Vlaky se setkává s kritikou od poloviny prosince, kdy na české tratě nastoupila v masivnějším měřítku, a to v různých místech republiky. Výhrady byly zprvu k nevytopenému spoji, odřeknutému spoji či zpožděním, následně hlavně k nefunkčnímu prodeji jízdenek ve vlacích a nápisům v němčině.

Zlínský kraj již ohlásil udělení pokuty v řádu statisíců korun a požadavek na uhrazení výpadku v tržbách za jízdné. Jak zlínskému, tak libereckému hejtmanství také představitelé firmy slíbili, že do konce ledna (snad již do poloviny měsíce) zavedou jiný odbavovací systém: stejná zařízení, jako používají České dráhy – a tudíž vyzkoušená. Zaručují také postupné zlepšování, kdy mají být uváděny do provozu zmodernizované soupravy. To platí i pro rychlíky jezdící ve středních Čechách.

Stáří vlaku není problém

Mluvčí firmy Jan Holub Deníku sdělil, že u souprav se občas objevují lehké závady. „Bohužel se neprojeví jinak, než v reálném provozu. Závady se daří rychle odstraňovat a vlaky nasazovat zpět do provozu,“ uvedl Holub. „Přesto se někdy nevyhneme nasazení červených záložních vlaků – které jsou ale i tak novější než vlaky, které na těchto tratích a spojích jezdily do poloviny prosince,“ zdůraznil.

Není důležité, jak staré vozy jsou, ale podstatné je, zda splňují požadované kvalitativní standardy, sdělil Deníku František Jemelka z ministerstva dopravy, jež vlaky Arrivy jezdící ve středních Čechách objednává.

„I staré vlakové jednotky totiž mohou plnit požadavky dle smlouvy – a být po rozsáhlejší modernizaci dokonce uživatelsky komfortnější než věkově mnohem mladší vozidla,“ konstatoval. Uvedl nicméně, že při kontrolách plnění smluvně stanovených standardů byly ve středních Čechách odhaleny nedostatky – a budou následovat smluvní sankce.

Ve středních Čechách vlaky Arrivy nejezdí pro kraj, který obslužnost regionální dopravou objednává u Českých drah. Provoz rychlíků vychází z objednávky ministerstva dopravy.

Po problémech má být do jara

Něco o tom, jak je na tom je dopravce Arriva s vozovým parkem železničních vozidel, naznačuje vyjádření na webových stránkách firmy – byť jde o vysvětlení, proč společnost dočasně přerušila jízdy expresu z Prahy do Nitry (kde už na sklonku roku byly vlaky nahrazeny autobusy). „Kvůli zpožděným dodávkám rekonstruovaných vlaků a potřebě je udržovat nemůžeme garantovat bezproblémový provoz expresu. Stavíme se k tomu čelem a situaci do jara vyřešíme,“ uvádí firemní web.

„Využijeme období ledna a února, kdy jezdí méně cestujících, ke stabilizaci našeho vozového parku a k potřebným opravám a doplnění vlakové flotily,“ vysvětluje k pauze expresu do Nitry. Tomu lze rozumět tak, že těžkosti s dodávkami rekonstruovaných vlaků jsou natolik zásadní, že kvůli tomu, aby firma dostála smluvním závazkům, bylo nutno vlaky z linky do Nitry provozované na komerční riziko stáhnout a nasadit jinde.

Dva pohledy na středočeské jízdy vlaků Arrivy



* Jan Holub, společnost Arriva Transport:



- Od okamžiku, kdy se objevily problémy, pracujeme na stabilizaci provozu a nápravě případných nedostatků. Přesnost dodržování jízdního řádu se daří neustále zvyšovat. Za poslední týden jezdily spoje Arriva s přesností vyšší než 95 procent.



- Vzhledem k problémům na straně dodavatele jsme se rozhodli pro výměnu poskytovatele odbavovacího systému; novou verzi systému nasadíme v druhé polovině měsíce.



* František Jemelka, Ministerstvo dopravy ČR:



- Předmětem kontrol ministerstva dopravy byly i vlaky linky R24 do Rakovníka a R26 vedoucí přes Příbram do Českých Budějovic. Zjištěny byly nedostatky týkající se řazení, prodeje jízdních dokladů nebo vybavení a označení vozidel.



- Dopravce na některých vlacích nasadil kvalitou odlišné vozy, než jaké vyžaduje smlouva o veřejných službách. Je si vědom toho, že nesplnění kvalitativních požadavků povede ke smluvním pokutám; sám již přislíbil, že vozový park se bude postupně zlepšovat.



- Zjištěné závady budou v souladu se smlouvou o veřejných službách oznámeny dopravci a následně bude řešen režim uplatnění smluvních sankcí.