V posledních dnech se na Kutnohorsku neobjevil žádný nový případ výskytu nového typu koronaviru – a z 55 pacientů, spojovaných hlavně s ohniskem výskytu ve firmě v Církvici, se již deset uzdravilo. Beze změny pak zůstává Mělnicko s 15 pacienty spojovanými s ohniskem v ubytovně pro brigádníky za obcí Čečelice. Ani tam se žádný nový případ v posledních dnech neobjevil.

Od pátku do úterka zaznamenali středočeští hygienici osm nově potvrzených případů koronaviru na Praze-východ, čtyři na Nymbursku, tři na Berounsku a po jednom na Benešovsku, Kladensku a Praze-západ. Čísla to podle Šalmunové nejsou alarmující, i když se někde mohou na pohled jevit jako vysoká. Vypadá to tak však jen opticky; třeba v případě, kdy onemocní celá pětičlenná rodina, vysvětlila mluvčí Deníku. „Ano, je to pět případů – ale po prvním výskytu už byli ostatní v karanténě, takže neměli potenciál nakazit další kontakty,“ konstatovala.

V okolí hlavního města je výskyt onemocnění vyšší standardně – za podstatné nicméně hygienici označují, že nedochází k šíření nákazy například mezi zaměstnanci podniků.

Nejzasaženějším okresem v kraji zůstává Kutná Hora se 45 pacienty a nemocností 59,71 v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Mělnicko má dohromady 28 nakažených a nemocnost 25,84. Více pacientů, avšak nižší přepočtenou nemocnost má Praha-západ: 31 a 21,23. Kolínsko a Praha-východ mají shodně po 21 nakažených – liší se však nemocností: v prvním případě jde o 20,67 přepočteného pacienta, blíže k metropoli je to 11,61. Aktuálně je v kraji 174 lidí s onemocněním. Od začátku pandemie jich hygienici zaznamenali 1412. Již 1213 z nich se vyléčilo, 25 lidí s koronavirem zemřelo.