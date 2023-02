Počty přetížených aut se mění

V případě Říčan krajská správa silnic hlásí městu v průměru 810 přestupků měsíc. Právě úřady obcí s rozšířenou působností přestupky odhalené vysokorychlostním vážením řeší: jejich pracovníci tedy rozesílají pokuty. Větší díl z vybraných částek pak radnice předávají kraji.

Podle vyjádření Kateřiny Lauerové z Městského úřadu v Říčanech se počty přetížených aut v průběhu roku mění. „V letních měsících je přestupků o 25 procent více než v zimních měsících,“ připomněla.

Také v průběhu času příliš těžkých aut ubývá. „Tendence četnosti přestupků je klesající od doby, kdy se provozovatelé od správního orgánu o vysokorychlostním vážení v Říčanech dozvěděli,“ dodala.

Přetížení o šest tun, ale i o patnáct

Jako „extrémní případ“, který říčanským úředníkům utkvěl v paměti, byl převoz písku starší tatrovkou: celkové přetížení přesáhlo šest tun - 6329 kilogramů. Nejednalo se ale o nejvyšší hodnotu. Jako jedno z největších zjištěných překročení povolené hmotnosti Říčanští připomínají 15 175 kilogramů. Šlo o soupravu s návěsem určeným k přepravě těžkých stavebních strojů. Jejich provozovatelé mohou požádat ministerstvo dopravy o speciální povolení (za něž se platí a je omezeno na určené období). Rozhodnutí o zvláštním užívání na pozemních komunikacích pak umožní navýšit hmotnost soupravy. „Pokud si provozovatel toto povolení nevyřídí, dochází k velkým přetížením,“ poznamenala Lauerová.

Podstatné je vhodné umístění

Přestupky odhalené vážením nejsou levné. Ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Aleš Čermák řekl, že sankce za tunu nad limit dosahuje 9000 korun – a ročně kraj z pokut (kdy města řešící přestupky zasílají tři čtvrtiny z vybraných částek) získává téměř 13 milionů korun. Lze tak říci, že provozovat silniční váhy není nevýhodné, i když instalace technologie je spojená s citelnou investicí – a levné nejsou ani údržba zařízení a jeho kalibrace. Všechny náležitosti kolem certifikátů měřicí soustavy musí být v pořádku, aby nehrozilo, že dopravci budou zjištěné hodnoty zpochybňovat ve snaze vyhnout se pokutě.

Počet vysokorychlostních vah by se měl na silnicích nižších tříd ve středních Čechách rozšiřovat. Krajská správa silnic má své specialisty, kteří pro jejich umístění vybírají vhodné lokality. Mimo jiné takové, aby se poté, co se informace o umístění nových vah rozšíří, firmám provozujícím auta vyplatilo hmotnost dodržovat – a ne hledat trasy, kudy by se dalo toto místo objíždět.

„Váhy jsme zakomponovali do několika obchvatů,“ naznačil Čermák. „Letos ta místa uvedeme ve známost, jen co budou schválena,“ slíbil ředitel.

Pro mobilní měření kraj koupil dvě auta

Středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS) v této souvislosti připomněl, že hejtmanství dlouhodobě fandí vážení s využitím mobilních vah, které je možné rozbalit na různých místech. V minulosti kraj dokonce středočeské policii pořídil dvě dodávky s kompletním vybavením pro vážení (a také další kontroly profesionálních řidičů). Jejich uplatnění je však omezeno jen na vhodné lokality: musí tam být dostatek místa nejenom pro bezpečné vážení, ale i pro odstavení vozidla v případě, že se zjistí přetížení a firma se pak musí postarat o přeložení části nákladu.

Jedno takové je například v lokalitě Veselka u exitu 49 na D1, kam si policisté odklánějí i vozidla z dálnice. Jak kamiony, tak rovněž menší náklaďáky, ale i dodávky. Také jejich přetížení znamená problém: takové vozidlo sice vozovku ani mosty nezhuntuje, ale v provozu se může chovat nestandardně. A v případě, že řidič musí prudce brzdit, je brzdná dráha o poznání delší, než by byla v případě dodržení hmotnostních limitů.