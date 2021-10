Hlídka skutečně plnila svůj úkol a zajímala se o vozidla mířící směrem na Prahu, informovala v pátek mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj Yvona Matějková. „V průběhu kontroly si celníci všimli dvou podezřelých osob na parkovišti poblíž čerpací stanice OMV. Hlídka celníků se rozhodla, že osoby ztotožní,“ konstatovala. Na kontrolu dokladů však nedošlo: ani jeden z mužů dokumenty neukázal. „Každý u sebe měl pouze vodu, mobilní telefon, sluchátka a nabíječku,“ konstatovala Matějková. Kdo ví, zda v tom momentu nevytanula celníkům na mysli scéna z Haškova Švejka. Konkrétně příhoda z Putimi, kde četníci dobrého vojáka bez dokumentů prošacovali, přičemž u něj našli jen fajfku a sirky. „Řekněte mně, proč vůbec nic, ale prachnic u sebe nemáte?“ reagoval strážmistr na tohle zjištění. „Poněvadž nic nepotřebuju,“ zněla odpověď.

I další osudy vlastně byly podobné. Cizinci dostali najíst, napít, ale byli omezeni na osobní svobodě. A ani oni netajili, co jsou zač a kam mají namířeno. „Oba muži (20 a 30 let) celníkům sdělili, že jsou migranti a nelegálně překročili hranice na podvozku návěsu nákladního vozidla. Dvojice uprchlíků následně uvedla, že jeden pochází z Alžírska a druhý z Maroka,“ shrnula Matějková jejich výpovědi.

I jejich putování lze stejně jako ve Švejkově případě označit za anabázi, tedy ne zrovna přímočarou cestu spojenou s překonáváním četných obtíží a nástrah. Svezli se prý přes Turecko do Řecka na návěsu kamionu. „Dále pokračovali pěšky z Řecka přes Albánii a Kosovo do Srbska, kde pobývali v uprchlickém táboře. Odtud později překročili ilegálně hranice do Maďarska, ze kterého se na podvozku návěsu nákladního vozidla dostali až k nám,“ konstatovala Matějková.

Tím tenhle příběh pro celní správu končí. Celníci přivolali policisty – a případem se nyní zabývá cizinecká policie.