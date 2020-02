Jednat se má o gruntování na dně, jaké tady ještě nebylo. A hned tak zase nebude: zhruba o sedm výškových metrů je Orlík upuštěný výjimečně, kvůli pracím na modernizaci lodního výtahu pro malá sportovní plavidla na hrázi u obce Solenice na Příbramsku.

„Rozhodli jsme se využít jedinečné příležitosti, kterou nám nabízí pokles hladiny, a společně vyčistit břehy od nahromaděných odpadků,“ vysvětlil Hugo Roldán z centrály Povodí Vltavy. S dodatkem, že pomoc dobrovolníků, kteří přiloží ruku k dílu v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko, bude potřebná: sami pracovníci státního podniku úklid nezvládnou. A do opětovného napuštění přehrady zbývá už jen pár týdnů - začne koncem února.

Důležité je přihlášení

Hlásit se s ochotou pomoci v sobotu 15. února mohou už nyní třeba rodiny, party kamarádů i spolužáků. Předběžná registrace je přitom důležitá: k tomu, aby se úklidovou akci podařilo dobře zorganizovat a připravit i zázemí.

Hlavní uklízecí kampaň s očekávanými stovkami účastníků se chystá právě na 15. únor, avšak práce začnou už dřív. Prvním termínem je nadcházející středa 5. února. To vyrazí do akce desítky uklízečů z řad zaměstnanců Povodí Vltavy a členů Českého rybářského svazu, přičemž po domluvě by se mohli připojit i další zájemci. Uklízeči se vypraví udělat pořádek v hůře dostupných úsecích.

Pro dobrovolníky, kteří se sjedou na pomoc přehradě 15. února, bude připraveno celkem devět uklízecích úseků, a to jak v rámci středočeské, tak i v jihočeské části přehrady. Každý má určené místo srazu, kde lze zaparkovat – a odtud organizátoři účastníky odvedou nebo odvezou na místo, kde bude třeba pomáhat A samozřejmě pak zase zpět. Rukavice a pytle na odpad budou k dispozici na místě, stejně jako teplý čaj po skončení akce. Je však dobré přivézt si vlastní hrnek. Společnou dopravu si i lidé, kteří se navzájem neznají, mohou zkusit domluvit prostřednictvím facebookové stránky Ukliďme Orlík.

Shromaždiště pro jednotlivé úseky pro uklízení Orlíku 15. února:



- Hráz přehrady (Solenice na Příbramsku)

- Kemp Trhovky (Milešov na Příbramsku, pravý břeh Vltavy)

- Soudný potok (Bukovany na Příbramsku, levý břeh Vltavy)

- Kemp Podskalí (Klučenice na Příbramsku, pravý břeh Vltavy)

- Staré sedlo u Žďákovského mostu (Orlík nad Vltavou na Písecku, levý břeh Vltavy)

- Štědronín (Zvíkovské Podhradí na Písecku; levý břeh Vltavy, Otava)

- Červená II. u Květova (Zvíkovské Podhradí na Písecku, pravý břeh Vltavy)

- Albrechtice nad Vltavou (na Písecku, levý břeh Vltavy)

- Dražíč (na Českobudějovicku, pravý břeh Vltavy)



Zdroj: UkliďmeČesko.cz