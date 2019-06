Dopravní nehoda – letecká; Suchodol, okres Příbram. Takhle dramatické označení nese v přehledu zásahů hasičů na Portálu krizového řízení Středočeského kraje výjezd na letiště Dlouhá Lhota, který si v sobotu dopoledne vyžádal vyhlášení druhého stupně poplachu.

V pohotovosti byli i policisté a zdravotničtí záchranáři, kteří nakonec zůstali bez práce. Nikomu se nic nestalo. Připraveni ale zdravotníci byli na všechny alternativy: na to, jak se situace vyvine, na místě čekaly posádky tří jejich vozů i vrtulníku z Prahy.

Vše dopadlo na jedničku – a přistání bylo před polednem ukázkové; jak z učebnice pro krizové situace.

Šťastnému konci však předcházely vypjaté momenty. Hlášení o tom, že vyhlídkové letadlo, na jehož palubě byli kromě pilota ještě další tři lidé, má problémy kvůli poškozenému podvozku, přišlo již o půl druhé hodiny dřív. Toho, že se stroj Piper PA 28/180 odpoutal od země bez levého podvozkového kola, si při startu všiml jiný pilot – a ihned upozornil řídicí věž.

Tak dala zprávu poškozenému letadlu, jehož pilot začal kroužit nad letištěm. Snažil se spotřebovat co nejvíc paliva; to patří k protipožárním opatřením. Na zemi se záchranné týmy mezitím připravovaly na všechny varianty, které by mohly nastat. Hasiči především na letišti připravili polštář z hasební pěny, aby při přistání zabránili případnému vzniku požáru.

„Operační důstojník vyslal profesionální hasiče ze stanic v Příbrami a Dobříši i dobrovolné jednotky obcí Bohutín, Dolní Hbity, Obecnice, Rosovice a Trhové Dušníky,“ vypočetla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Tyto jednotky očekávaly přistání poškozeného stroje předem rozestavěné a připravené tak, aby v případě, že by bylo nutno hasit, byl zásah co neúčinnější – a pro lidi uvnitř co nejbezpečnější.

To, že letadlo kroužilo nad letištěm, aby spotřebovalo co nejvíc paliva, zároveň hasičům poskytlo dostatek času dobře se připravit. Nakonec vše dopadlo lépe, než vůbec bylo možno doufat. „Nouzové přistání zvládl pilot na jedničku – a všichni na palubě vyvázli bez zranění. Navíc nedošlo k úniku provozních kapalin z letadla ani k žádnému zahoření. Jednotky tak mohly postupně sbalit materiál a vrátit se na své základny,“ shrnula Fliegerová, co se dělo, když letadlo dosedlo zpátky na zem.

O okolnosti události se dále zajímá nejen policie, ale věc šetří také Úřad pro civilní letectví.