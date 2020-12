Právě celníci známky kontrolují společně s policisty. Zatím stále ty papírové – a zůstává vše při starém tak, jak jsou řidiči po léta zvyklí.

S příliš početnými odhaleními už se ale nepočítá. „Naší mýtaři kontroly dělají stále – avšak ke konci roku se záchyty vždy snižují, protože většina řidičů už má koupenou roční známku,“ shrnula Matějková dosavadní zkušenosti. Odhalení chybějících známek tak tradičně bývalo nejvíc vždy v první polovině roku.

Zatím se systém testuje

Na to, že v příštím roce bude všechno jinak – v případě nově koupených aut již od ledna a v případě dosavadních držitelů papírových vinět zpravidla od začátku února – se však celníci připravují už nyní, řekla Deníku Hana Prudičová z Generálního ředitelství cel. Ve středních Čechách budou mít k dispozici dva kufry s kontrolními sadami, stejně jako na jihu Moravy; většinou však u nich připadá jedna souprava na kraj.

Prozatím však celníci dostali jednu soupravu k otestování pro celou republiku, aby vyzkoušeli její funkce založené na vyhodnocování registračních značek jak při statických kontrolách, tak při prověřování aut za jízdy i z jedoucího vozidla – a díky poznatkům předaným výrobci se vše podařilo doladit. I když ji zkoušejí celníci z Hradce Králové, všimnout by si jí nyní mohli i řidiči ve středních Čechách.

Právě královéhradečtí celníci totiž mají svěřené kontroly na dálnici D11 až po Prahu. Nový systém podle Prudičové přinese i vyšší efektivitu. „Dosud jsme neměli účinný nástroj pro kontroly v noci,“ upozornila Prudičová na změnu, kterou přinese nová technologie. Už nebude nutné vyhlédnuté auto zastavit a na jeho čelní sklo si posvítit baterkou…

Od policistů k celníkům

Na novinku se začínají připravovat i policisté. Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková v úterý připomněla, že zatím vše představují z centrální úrovně; upozornila zejména na aktivity metodika výkonu služby Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR Michala Hodbodě. Informace právě od něj může získat každý zájemce. „Odkázala bych na facebook Policie ČR, kam bylo aktuálně umístěno video, kde se pplk. Hodboď snaží vše vysvětlit,“ sdělila Deníku.

I s těmi, které bez dálniční známky nachytají policisté, se nicméně následně mohou setkat celníci. Na místě je v takzvaném příkazním řízení možné vyměřit sankci do pěti tisíc korun – a v případě nezaplacení této „blokové pokuty“ věc postupuje do správního řízení. To nově v případě, že se bude týkat časového zpoplatnění, tedy právě dálničních kuponů, připadne do kompetence celníků.

„Nově jsou zavedeny sankce v maximální výši 20 tisíc korun pro řidiče a do 100 tisíc pro provozovatele vozidla,“ upozornila Prudičová. Na otázku Deníku, zda se mohou i kombinovat, upřesnila, že vždy záleží na konkrétní situaci – nicméně řidič může být současně i provozovatelem. Upozornila také na výjimky týkající se třeba historických vozidel s veteránskými značkami, elektromobilů či hybridů, z nichž některé mohou mít i speciální značku začínající písmeny EL. Nebo například na to, že zaplaceno nemusí mít vozy přepravující lidi s průkazem ZTP nebo ZTP/P – avšak pouze v případě, že taková osoba skutečně sedí uvnitř.

Pošta má být jistotou

Elektronické dálniční známky, jejichž platnost si však nelze nastavit dřív než od počátku ledna, jsou vedle specializovaného webu už nyní k mání také na poštách prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil patřících státní akciové společnosti Čepro. V případě elektronické verze navíc nehrozí, že by došly zásoby. Do budoucna by se nabídka zřejmě měla rozšiřovat o další jiné – a rovněž i další prodejní kanály.

Deník na to upozornil Filip Janda, který v souvislosti s přestěhováním z Prahy na Berounsko hledal na internetu informace, zda dálniční známka na příští rok může platit už v prosinci roku předcházejícího. Výsledek ho neuspokojil: elektronické známky budou v případě ročních kuponů platit 365 dní od zvoleného data aktivace (tedy žádný zažitý překryv s předchozím prosincem a následujícím lednem), a to nejdříve od 1. ledna.

Překvapil ho však první odkaz, který mu internetový vyhledávač nabídl. „Dostal jsem se na web prodejce Alza,“ podivil se. S dodatkem, že nakoupit zde zatím není možné. „Prý teprve upozorní, až bude produkt k dispozici,“ konstatoval.