Důvod? Po zimní pauze se opět rozbíhá sezona silničních staveb. A ty se neobejdou bez omezování provozu. Na hlavních tazích pak nastává situace, pro kterou se označení kolona může jevit jako slabé slovo. To přesnější zní: zácpa.

Místo kolem Benešova přes město

Právě zácpu zažívali v sobotu motoristé u Benešova. Taková jízda z Olbramovic nebo Miličína na Prahu, stejně jako od Tábora či Českých Budějovic, se v ranní dopravní špičce mohla protáhnout i o více než hodinu; s poskakováním zatarasenými ulicemi Benešova. Kvůli pracím na zhruba 150 metrech silnice navazujících na nově vybudovaný kruhový objezd je zde hlavní tah zcela uzavřen a provoz přesměrován na objížďky. Trvat to má do 24. dubna, kdy se průjezd uvolní; už „po novém“. Byť práce ještě budou pokračovat – již však bez dopadů na plynulost dopravy.

Objízdné trasy jsou značeny pro každý směr jízdy samostatně, informoval Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Tábor se jezdí oklikou přes vesnici Pomněnice, na Prahu se je třeba proklestit cestu přes Benešov: ulicemi Ke Stadionu, Hodějovského a Červené Vršky. Úterní zkušenost s cestou do metropole ukazuje, že protáhnout si jízdu o pouhou čtvrthodinku znamená spíš výhru – to se řidiči musí trefit do části dne s mimořádně mírným provozem. Nebo nespoléhat na vyznačenou objížďku a už z větší vzdálenosti si zvolit jinou trasu.

U Milína (staro)nově kyvadlově

Citelné zdržení bude od středy aktuální také na další klíčové spojnici v severojižním směru, na silnici I/4 na Příbramsku. Tam po zimní pauze dojde na další etapy plošných oprav této vytížené komunikace zajišťující mimo jiné napojení na Písecko a Strakonicko. Pracovat mezi Milínem a Chrašticemi se bude na různých úsecích – vždy však se stejným omezením jako na podzim: s kyvadlovým řízením provozu na průjezdné polovině silnice. A tehdejší zkušenost ukazuje, že při plánování jízdy je obzvlášť ve vytížených časech třeba počítat s výraznější časovou rezervou.

„Bude to mít dopad do plynulosti dopravy, jak konečně potvrdila naše předpoklady realizace na podzim,“ konstatoval Buček. Připomíná, že jde o místo, kudy denně v průměru projíždí více než 13 tisíc vozidel. „Proto bychom rádi řidiče požádali o trpělivost – a pokud to bude možné, aby v časovém plánu své cesty počítali s možným zdržením,“ řekl Buček.

Zdržení nově nabízí také Pražský okruh

Na Pražském okruhu neboli dálnici D0 musí řidiči počítat se dvěma novými zásadnějšími a dlouhodobějšími omezeními:

- Na Radotínském mostě, tedy mezi Lochkovským tunelem a Komořanským tunelem (Cholupice) pokračují rekonstrukční práce započaté v loňském roce. Přináší to částečné uzavírky a úpravy povozu, jejichž vyznačení se bude měnit v závislosti na postupu prací (a to i s využitím objízdné trasy). První předělávka nynějšího svedení dopravy se chystá na večer 16. dubna, hotovo má být na počátku května. Loňská zkušenost ukazuje, že je třeba počítat s kolonami, což vede k regulaci vjezdu do tunelů.

- Od soboty se kvůli rekonstrukci počítá s omezením provozu na mostě přes Chlumeckou ulici v Praze 9 – či vlastně na mostech: pro každý směr jízdy stojí most samostatný. Postupně budou zbořeny a nahrazeny novými stavbami, přičemž provoz bude vždy veden po druhém z mostů v obou směrech. Práce v oblasti, kde se na Pražský okruh napojuje provoz z dálnic D10 a D11, by měly být hotovy do konce října, aby omezení nekomplikovalo zimní údržbu.



Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnic a dálnic ČR