Je to třeba, ukazují statistiky. Jen za první tři měsíce letošního roku, ještě než motorkářská sezona vlastně začala, zemřeli při 137 nehodách na českých silnicích čtyři řidiči motocyklů – o dva víc než loni, kdy se z pohledu motorkářů hovořilo o mimořádně tragickém roce.

Ve středních Čechách policisté v roce 2018 řešili 285 nehod motocyklistů, jež nepřežilo pět účastníků, připomněl náměstek ředitele středočeské policie pro vnější službu Jan Tulach. S dodatkem, že meziročně přibylo devět havárií – a bohužel také dvě oběti. „Dalších 74 osob bylo zraněno těžce a 190 lehce,“ upozornil.

Velmi nepříznivý trend navíc letos pokračuje. Byť se poměrně málo ví či zdůrazňuje, že dosti vysoké procento nehod motorek nemají na svědomí samotní jezdci, ale viníky byli ostatní účastníci silničního provozu; zvláště řidiči, kteří jim nedali přednost nebo je přehlédli při odbočování.

I na podobné situace se nicméně motorkáři mohou připravovat – a těm, kteří mají zájem, v tom chce pomoci právě policejní kampaň, připravená společně s Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR.

Po celé republice policie pořádá celkem devět společných vyjížděk s cílem na polygonu, kde následují bezplatné ukázky výcviku v centrech bezpečné jízdy; zájemci si sami mohou ověřit, jak svůj stroj zvládají a jak jsou schopni reagovat na nečekané situace. Zatímco u vyjížděk je počet účastníků omezen na 250, a tak je nutná předchozí registrace, na polygonu jsou vítáni i další příznivci motorek, připomněl David Suchan z policejního prezidia.

„Preventivní projekt se zaměřuje na bezpečnost řidičů motocyklů, prezentaci nových bezpečnostních prvků motorkářům a zprostředkování praktického vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské sezony,“ připomněl Suchan, co jezdci mohou očekávat v rámci odpoledního programu.

Ve středních Čechách se akce chystá na neděli. Předem registrovaní účastníci společné vyjížďky, mezi nimiž nebudou chybět ani motorkáři z Prahy, se kolem deváté sjedou v Mníšku pod Brdy, konkrétně na parkovišti u kovohutí, odkud v doprovodu dopravních policistů a policistek na motocyklech vyrazí dvě hodiny před polednem na Příbramsko. Cíl? Polygon Max Cars Plus v dlouhé Lhotě nedaleko Dobříše. „Po dojezdu do výcvikového centra se účastníci jízdy zapojí do připraveného programu,“ uvedl policista Suchan.

Tuhle příležitost vysoce oceňuje ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch. „Jako aktivní motorkář vnímám zdokonalování řidičů motocyklů jako skvělou formu osvojování si základů bezpečné jízdy a procvičení si ovládání motocyklu v krizových situacích v uzavřeném prostoru polygonu,“ nejenom chválí, ale i zve k účasti.

Také prezident Autoklubu ČR a člen představenstva Mezinárodní motocyklové federace FIM Jan Šťovíček, který je současně předsedou asociace zdokonalovacích center, tuhle příležitost oceňuje. „Naučit se zvládnout krizové momenty, které mohou v silničním provozu nastat – a to s radou instruktorů a dopravních policistů na polygonu – je určitě velmi přínosnou zkušeností,“ připomněl.

Přihláška na akci ZDE, uživatelské jméno i heslo zní shodně: Kola2019.