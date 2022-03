Je to nejen reakce vývoj cen energií, ale vlastně i symbol nové doby, již týdeník Škodovácký odborář nevidí růžově. Mimo jiné zmiňuje, že s podobným přístupem k úsporám energií bude muset začít každý sám u sebe – avšak lze počítat s tím, že přijdou i další proměny. „Budeme muset zcela změnit naše životy; mnozí si vzpomenou na to, že dříve se chodilo do práce především pěšky, nejezdilo se hromadnou dopravou – a už vůbec lidé nejezdili často v autě sami,“ upozorňuje na vzpomínky ze starých časů. Ani mít zaměstnání se ostatně podle naznačených vizí nemusí stát takovou samozřejmostí, jak byli lidé zvyklí dosud.

Po éře covidu ještě větší rána

Automobilový průmysl se podle odborářského týdeníku dostává do neutěšené situace právě ve chvíli, kdy vývoj pandemie covid-19 naznačil možnosti obratu k novému rozmachu výroby. Citelně se však začínají projevovat důsledky vpádu ruských vojsk na Ukrajinu: ve výrobě se projevuje nedostatek surovin pocházejících z Ruska a Ukrajiny i komponentů, které z nich dělají další dodavatelé. Týká se to nejen mladoboleslavské automobilky, ale celého oboru všeobecně – a to i v takových souvislostech, které většině lidí ani nepřijdou na mysl. „Málokdo ví, že například saze jsou jedním z nejzásadnějších produktů pocházejících z Ruské federace; jsou nezbytné pro výrobu pneumatik. Vždy jsme mluvili o turbulencích, ale teď zažíváme tornádo – a na co se člověk podívá, to se zdražuje a není jisté, jestli vše dokážeme zvládnout úsporami, cenotvorbou a zároveň oslovit zákazníky čekající na naše vozy i rok,“ připomíná odborářský týdeník.

Za věc, která je z pohledu vedení odborů zásadní, označuje udržení zaměstnanosti. Pro závody automobilky v České republice zmiňuje aktuální „převis“ kolem osmi stovek pracovníků – přičemž hlavním cílem je tyto zaměstnance udržet v co nejvyšší možné míře. Jak kmenové zaměstnance, tak ty agenturní – a rovněž lidi se smlouvami na dobu určitou. Jako stále aktuální opatření připomíná Škodovácký odborář zastavení nových nástupů s výjimkou náhrady odcházejících pracovníků a profesí pro rozvoj nových trendů v oblasti e-mobility či konektivity. Zmiňuje také vliv přirozené fluktuace, racionalizace, rotace a dalších opatření.

Nedostatek dílů brzdí výrobu

Vypořádat se s těžkou situací prý nejspíš zabere roky – jistě déle než trvalo zvládnout dopady ekonomické krize z roku 2008 – a právě během nich může přijít šetření, jaké ti mladší znají jen z vyprávění. Pohled na situaci očima vedení představí automobilka na tiskové konferenci, kterou chystá na úterý 22. března. Nezastírá ale vážnost situace, když například kvůli nedostatku dílů z Ukrajiny, především vysokonapěťových kabelových svazků, byla zastavena výroba elektromobilu Enyaq iV. Ve vztahu k Rusku koncern Volkswagen, jehož je Škoda Auto součástí, zastavil všechny aktivity – jak výrobu v tamních závodech, zásobujících i zákazníky v okolních zemích, tak i obchod.

Nepříznivá situace v zásobování díly přináší v řadě provozu rušení některých směn, především na konci týdne; lakovna MB B se zastavila dokonce ve všech třech směnách (a i počátkem příštího týdne se má znovu rozjet jen v omezeném režimu). Pro příští týden se nadále chystá rušení směn. Především těch nočních – a pracovat v provozech výroby vozů se nebude ani v sobotu.