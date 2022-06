Pavlíčková řekla, že informaci o zahájení dohledu má z rozhovoru s předsedkyní plzeňského krajského soudu a že si pravděpodobně ministerstvo vyžádá spis k Redlově případu. "My nemáme samozřejmě žádný problém ten spis předložit ministerstvu k provedení dohledu, nicméně ani ministerstvo není oprávněno zasahovat do rozhodovací činnosti soudu, stejně jako nejsem ani já ani paní předsedkyně krajského soudu. Ani já nejsem oprávněna kontrolovat správnost postupu co do hmotně-právních úkonů a procesních úkonů. Takže čeho se konkrétně bude dohled týkat, opravdu říct nedokážu," uvedla Pavlíčková. Otázka znalců je podle ní v gesci ministerstva.

Vrchní státní zastupitelství řeší, jak unikly písemnosti z Hlubučkovy kauzy

O omezení svéprávnosti Redla, kterého policie v nynější korupční kauze označuje za hlavu zločinecké skupiny, rozhoduje plzeňský okresní soud opakovaně od roku 2008. Poslední přezkumné řízení se konalo 13. května a zatím není pravomocné.

Deník N v pondělí uvedl, že Redl se kvůli duševní chorobě již dříve vyhnul stíhání v jiném případu. Vyšetřovatelé aktuální kauzy nicméně podle deníku tvrdí, že Redl je v pořádku a žije život jako svéprávný člověk. Nevidí proto důvod k tomu, aby se tento bývalý spolupracovník uprchlého zločince Radovana Krejčíře vyhýbal trestnímu stíhání. Za založení organizované zločinecké skupiny hrozí až 12 let vězení.

V kauze korupce v dopravním podniku policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Jedním z obviněných je dnes již bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček, který stejně jako Redl skončil ve vazbě. Kauza vedla k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka (STAN), který byl s Redlem v kontaktu. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil kvůli známosti s Redlem členství v hnutí STAN.

O omezení svéprávnosti Redla rozhoduje plzeňský soud od roku 2008

O omezení svéprávnosti podnikatele a lobbisty Michala Redla, stíhaného v kauze korupce v pražském dopravním podniku, rozhoduje plzeňský okresní soud opakovaně od roku 2008. Poslední přezkumné řízení se konalo 13. května a zatím není pravomocné. ČTK to v úterý řekla Pavlíčková. Postupem okresního soudu se zabývá i předsedkyně Krajského soudu v Plzni Věra Oravcová. Zjišťuje si podrobnosti o případu, řekla ČTK.

Rada odvolala šéfa středočeských silničářů, prý měl vazby na Redlův gang

Okresnímu soudu připadlo rozhodování o omezení svéprávnosti Redla podle jeho tehdejšího bydliště. "V době, kdy se zahajovalo řízení o svéprávnosti, posuzovaný měl tady trvalý pobyt a faktické bydliště. Takže jsme byli správně příslušní. Omezení svéprávnosti se opakuje ve vlnách, jsou tam na to stanovené zákonné lhůty. Když jsem si dělala lustraci spisu, našla jsem první omezení už z roku 2008," řekla Pavlíčková. Přezkumné řízení se dříve dělalo po třech letech, nyní je to po pěti. Soud je podle Pavlíčkové povinen řízení o přezkumu vždy v dané lhůtě zahájit, pokud například posuzovaný člověk nezemře. "Naposledy to bylo 13. května. Doložka právní moci aktuálně vyznačena není, protože rozsudek byl rozesílán 10. června a jediné, co vím, je, že hmotně právní opatrovník se vzdal práva odvolání. Takže předpokládám, že do právní moci dojde," uvedla Pavlíčková.

Hospodářské noviny v úterý uvedly, že podle rozsudku ze 13. května je Redlovo onemocnění trvalého rázu a nelze jej vyléčit. Měsíčně může samostatně nakládat s částkou do 100.000 korun. Rozsudek i předchozí rozhodnutí soudu získaly noviny v anonymizované podobě na základě žádosti zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle dokumentu nemoc posuzovaného probíhá v léčbou upravitelných fázích. V jednom období je podle soudu zvýšeně aktivní, má zvýšené sebevědomí a má sklony k neuváženému jednání, které by jej mohlo poškodit, citují HN soudní dokument. Fázi až agresivní může střídat fáze útlumová a apatická. "Mohlo by dojít k tomu, že případnou třetí osobou by mohl být zneužit, pokud by mu předložila nějaké listiny, které by posuzovaný v této fázi podepsal,“ uvádí se podle HN v rozsudku.

Podrobnosti o spisu si vyžádala předsedkyně Krajského soudu v Plzni Oravcová. Jak řekla ČTK, bude se rozhodovat o dalším postupu, který jí jako předsedkyni nadřízeného soudu náleží. Na základně podnětu ministra vstoupila do jednání s Okresním soudem Plzeň - město. "Podle toho, jaké údaje se mi podaří zjistit, stanovím další postup. Pokud tedy tam bude co prověřovat. Pokud například zjistím, že ta věc je pravomocně skončena, je to mimo moji kompetenci," řekla ráno Oravcová.

Michal Redl - Policisté odvádějí lobbistu Michala Redla u soudu, který rozhodoval o vazbě pro obviněné v kauze korupce v pražském dopravním podniku, 17. června 2022, Praha.Zdroj: ČTK

Pavlíčková neví, jaká by měla být přesně role předsedkyně krajského soudu a co přesně ministr požaduje. Předsedkyni krajského soudu podle svých slov řekla, v jaké fázi řízení je i to, že kopii spisového materiálu si udělala policejní centrála proti organizovanému zločinu. "Co se týče rozhodovací činnosti, do toho předsedkyně krajského soudu zasahovat nemůže, stejně jako nemůžu zasáhnout já do rozhodování svých soudců. Co se týče konkrétního rozhodnutí, k tomu nemáme oprávnění rozhodně do něj jakýmkoliv způsobem zasahovat," dodala Pavlíčková. Spis soud poskytne ministerstvu k provedení dohledu, ani ministerstvo ale není podle Pavlíčkové oprávněno zasahovat do rozhodovací činnosti soudu.

Petr Adam z kauzy kolem Hlubučka je po smrti, údajně spáchal sebevraždu

Deník N v pondělí uvedl, že Redl se kvůli duševní chorobě již dříve vyhnul stíhání v jiném případu. Vyšetřovatelé aktuální kauzy nicméně podle deníku tvrdí, že Redl je v pořádku a žije život jako svéprávný člověk. Nevidí proto důvod k tomu, aby se tento bývalý spolupracovník uprchlého zločince Radovana Krejčíře vyhýbal trestnímu stíhání. Za založení organizované zločinecké skupiny hrozí až 12 let vězení.

V kauze korupce v dopravním podniku chtěla Národní centrála proti organizovanému zločinu podle médií minulý týden obvinit 13 lidí, zastihla jich ale jen deset. Jedním z nich je dnes již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN), který stejně jako Redl skončil ve vazbě. Kauza vedla k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka (STAN), který byl s Redlem v kontaktu. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil kvůli známosti s Redlem členství v hnutí STAN.