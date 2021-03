Na rozvoj cyklotras zatím představitelé Středočeského kraje chystají miliony, jimiž podpoří aktivity obcí a měst. Nicméně – pošilhávají už i po miliardách, o nichž bude rozhodovat vláda.

Těšit se na lepší časy. To je jediné, co nyní zbývá příznivcům cyklistiky, jež příchod jarního počasí se dny prozářenými sluníčkem láká k vyjížďkám – a rádi by si vyšlápli i za hranice svého okresu. Což zatím opatření proti šíření koronaviru nedovolují. Těšit se na lepší časy však milovníci prohlížení středočeské krajiny ze sedla bicyklu mohou i v souvislosti s očekávaným zlepšením cyklistických tras. Včetně těch pro pohodovou či rodinnou jízdu, kde se nemusí urputně šlapat, protože vedou rovnějšími úseky podél řek.