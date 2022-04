Ředitel učiliště, které se vzpamatovává z tragédie, odmítl spekulace o šikaně komentovat. „Na váš dotaz, zda řešíme sdělení o údajném zasednutí vyučujícího na studenta, tak to neřešíme… Oficiálně nám to nikdo neřekl a novináři pro nás nejsou směrodatní,“ napsal Pražskému deníku ředitel Karel Dvořák.

Vyšetřující orgány se k záležitosti vyjadřovat nechtějí. „Ve věci nadále probíhá neveřejné přípravné řízení. Lze předpokládat, že další informace budou veřejnosti sděleny s jeho závěrem,“ konstatoval Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze. Obviněnému mladíkovi hrozí za vraždu učitele až 20 let vězení.

„V den toho zkoušení jsem seděl v té třídě a on ho zkoušel celou hodinu. Rozhodně to nebyl výkon na pětku. Doslova ho u té tabule ponižoval,“ uvedl podle serveru TN.cz na sociálních sítích jeden ze studentů.

„Byl přísný, ale učitel by měl být přísný. Nebyl to žádný agresivní hrubián jako někteří. Nebyl to žádný psychopat! Můžeme ho pouze chválit,“ kontroval pro server Expres.cz kolega čtyřiasedmdesátiletého zavražděného z Českého svazu jógy.

Jeden z účastníků učitelova pohřbu z řad studentů se pro Pražský deník vyjádřil podobně jako negativní hlasy na internetu. „Přišel jsem se s panem učitelem z piety rozloučit, ale patřím k jeho odpůrcům. Byl jsem také u toho zkoušení a můžu říct, že byl proti našemu spolužákovi opravdu zaujatý. A nešlo jen o to konkrétní zkoušení, bylo to dlouhodobé,“ řekl před vchodem na hřbitov mladík.

Motivy vraždy

Možné motivy vraždy řeší studenti a pedagogové nejen v Michli. „Na poradě s námi o tom případu mluvil náš ředitel. Shodli jsme se, že to nemohlo být černobílé. Žák měl mít dokonce ve druháku pochvalu za skvělý prospěch, což na našem typu školy znamená, že byl hvězda… Učitel si na něho mohl zasednout. Tvrdil mu prý, že ho nepustí k maturitě. Myslím, že klukovi ruplo, protože věděl, že přes něho neprojde, i když se na hlavu postaví. A bohužel udělal to, co udělal,“ řekla Pražskému deníku pedagožka jednoho z pražských odborných učilišť.

Student zabil učitele v kabinetu mačetou. Pátraly po něm stovky policistů

Další středoškolská učitelka, která působí v Centru odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9, se domnívá, že doba k hrůznému činu dozrávala - a otázkou bylo, kde k němu dojde. „Nacházíme se v době, kdy byli studenti několik měsíců odkázáni na distanční výuku. Situace doma mohla být jakákoli. Žáci byli často necháni na pospas sami sobě, což v řadě případů znamená počítačům a agresivním hrám. Do toho začala válka a kumulace všech těchto aspektů může zapříčinit nulovou psychickou odolnost a reakcí na nepříznivé okolnosti může být právě neadekvátní agrese,“ poznamenala Barbora Kozáková, která vyučuje češtinu i psychologii a je rovněž školní metodičkou prevence.

„Událost mnou samozřejmě otřásla. O tom, co se stalo, je potřeba mluvit. Nemyslím si ale, že by tento čin nějak naboural můj pocit bezpečí ve škole. Pokud by to tak bylo, nemohla bych dál učit. Vnitřně doufám, že otevřená komunikace a lidský přístup ke studentům minimalizují budoucí konflikt,“ dodala.