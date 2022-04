Tyhle otázky se ve středočeských školách v minulosti – před lety, ještě v době předcovidové – skutečně řešily. V reakci na události od nás i ze světa – třeba na hrozbu teroristických útoků či na mediálně známý případ ze Žďáru nad Sázavou, kde psychicky vyšinutá žena v roce 2014 napadla studenty, z nichž jeden nepřežil – se věnovala poměrně značná pozornost bezpečnosti skol a jejich zabezpečení. Ostatně i ze středních Čech je známý šokující případ: pobodání 61leté učitelky matematiky na rakovnickém gymnáziu z roku 2012. Podezřelému tehdy bylo 14 let.

Analýzy, opatření i cvičení

Středočeský krajský úřad v minulosti spolupracoval s bezpečnostními experty, z jejichž analýz a bezpečnostních auditů vzešla doporučení týkající se například lepšího zajištění vstupu do konkrétních budov, zvýšení kontroly nad pohybem osob ve škole nebo nebo zavádění na míru připravených režimových opatření v podobě organizačních změn týkajících se konkrétních pravidel fungování školy.

Téma se řešilo v rámci projektu Bezpečný Středočeský kraj, ale i v rámci pozornosti věnované zabezpečení takzvaných měkkých cílů, obraně před „aktivním útočníkem“ nebo v souvislosti s kampaní Utíkej – schovej se – bojuj. Její název už skrývá rady, jak si počínat v případě hrozby v podobě ozbrojeného pachatele v budově; i doporučení, které variantě dát přednost. Mimochodem: když by muselo dojít na boj o život, dá se všude kolem popadnout spousta věcí, jež mohou posloužit jako zbraň: od židle až třeba po hasicí přístroj, jímž lze útočníka nejen praštit při přímém kontaktu, ale i zneškodnit stříkáním do očí. Což při školení pedagogů znělo spíš jako výňatek z akčního filmu než z bezpečnostních pravidel. Přímo v několika středočeských školách se také uskutečnila – byť spíš ojediněle než ve větším měřítku – taktická cvičení policejních složek zaměřená na eliminaci nebezpečné osoby; někdy i se zapojením záchranářů a hasičů.

Student zabil učitele v kabinetu mačetou. Pátraly po něm stovky policistů

Především se však jednalo o opatření, zabezpečení a akce počítající s tím, že do školy vnikne cizí osoba. Jestliže došlo na debaty o tom, co se dá dělat v případě, že útok přijde zevnitř, od člověka, který ve škole běžně působí a třeba i vlastní čip opravňující k pohybu po různých částech areálu (a skutečně i takové úvahy byly aktuální v reakci na zprávy ze zahraničí o střelbě ve školách nebo o útocích s nožem), závěr zněl, že pro podobné případy je prevence složitá. Opatření by byla nákladná, náročná na organizační i personální zajištění, ale i na čas (a to do té míry, že v případě větších škol by prakticky znemožňovala jejich fungování).

Kolem omezujících opatření majících zamezit vnášení nebezpečných předmětů do škol by se objevil i právní problém týkající souhlasu zákonných zástupců; přesněji řečeno očekávaného nesouhlasu. Nehledě na to, že jako zbraň se vlastně dá použít prakticky cokoli: nejen k obraně, ale i při útoku…

Budou se hledat nová opatření

Zmiňovaný útok ve školním kabinetu v Rakovníku řešila nejen policie, ale i Česká školní inspekce. Ta počátkem roku 2013, po čtvrt roku trvajícím prošetřování, dospěla k závěru, že škola nepochybila, opatření v oblasti prevence rizik nezanedbala – a zabránit útoku nemohla. Přístup vedení gymnázia i jeho pedagogů k prevenci inspekce naopak vysoce oceňovala.

Milost pro Baláka: Někteří středočeští soudci za ni Zemana ostře kritizují

Aktuální pražská tragédie nicméně naznačuje, že se budou hledat další opatření a možnosti, co by bylo možno udělat a změnit. Jak v jednotlivých školách, tak v rámci celého systému. Lze například očekávat, že se objeví volání, aby učitelé získali statut veřejného činitele – stejně jako odhadnout, že tahle myšlenka nakonec zřejmě podporu nezíská.