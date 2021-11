Parlásek spolu s dalším mladíkem pomohl 20. února asi čtyřicetiletému muži, který na motorce havaroval na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní. Zavolal záchrannou službu a díky pokynům operátorky na tísňové lince zaškrtil muži nohu, která silně krvácela. Záchranu podle organizátorů mladíkům komplikovalo bezohledné chování některých kolemjedoucích řidičů, kteří jim odmítli pomoct. O nohu sice muž přišel, díky Parláskovi ale přežil.

Dalším finalistou se stal Antonín Červenák, který loni v listopadu v Mikulově zachránil seniora před útokem psa. Pes třiasedmdesátiletého muže ve vestibulu činžovního domu pokousal na hlavě, obličeji, rukách a krku, pokousal i ženu, která ho měla na starosti. Červenák vyběhl ze svého bytu, psa zklidnil a odvedl k jeho majiteli. Jednačtyřicetiletý Červenák vyvázl bez zranění, senior má trvalé následky. Majitel psa s policií spolupracoval, zvíře bylo nakonec utraceno.

Posledním finalistou byl Miroslav Fenik, který loni v prosinci zachránil svou ženu a syna z hořícího rodinného domu. K tragédii došlo loni v prosinci v rodinném domě v obci Ohrazenice na Příbramsku. Dvaatřicetiletý Fenik, jeho manželka a dvouletý syn spali, uprostřed noci ale muže vzbudil kouř a horko. Požár se šířil z přízemí domu. Fenik ženu probudil a běžel do vedlejšího pokoje pro syna, kterého chránil vlastním oblečením a podal ho manželce, která se mezitím oknem dostala na střechu. Popálená žena se synem v náručí skočila ze střechy, čímž sebe i dítě zachránila, Fenik v hořícím domě zemřel.

Všichni finalisté obdrželi stříbrné pamětní mince. Hlavní cenou, kterou Nadace ADRA a televize Nova udělily letos pošestnácté, je pak plastika anděla.

Organizátoři letos udělili speciální cenu "za nelhostejnost". Získali ji muž a žena, kteří zemřeli 8. července po pádu stromu na auto při bouřce na Písecku. Pár z Ústí nad Labem zastavil se svým vozem u obce Čížová v prudké bouři u čtyřčlenné rodiny a nabídli jí úkryt před nepřízní počasí. Do auta se schovaly dvě děti, jejich rodiče zůstali venku. Krátce na to spadl na vůz strom a dvojici z Ústí usmrtil. Děti utrpěly zranění.

Porota dnes zvlášť ocenila také nominované děti do 15 let a také odvahu a duchapřítomnost seniorů starších 80 let.

Slavnostního předávání se dnes zúčastnil také Petr Marák, který ocenění získal loni za to, že zachránil malého chlapce, který při rodinné oslavě během hry s dětmi spadl za tmy do plného septiku. V loňském roce se totiž slavnost kvůli epidemii nemoci covid-19 konala v omezené podobě, zúčastnilo se jí pouze povolených deset osob. Letos se vyhlášení účastnily desítky lidí, všichni museli mít nasazený respirátor, u vchodu také organizátoři kontrolovali potvrzení o bezinfekčnosti.

Cena nesoucí jméno Michala Velíška je určena těm, kteří pomohli zachránit život druhého člověka. Nesmí jít o profesionály, záchranáře, hasiče, vojáky či lékaře.

Velíšek se v září 2005 zastal v parku na pražském Karlově náměstí dívky, kterou obtěžoval a ohrožoval pistolí jedenatřicetiletý recidivista. Útočník po Velíškovi, který byl tehdy na procházce s roční dcerou v kočárku, dvakrát vystřelil. Televizní střihač Novy útok nepřežil. Velíška vyznamenal v říjnu 2005 prezident Václav Klaus medailí Za hrdinství in memoriam.