Po bok Prostějovu se na pomyslné stupně vítězů staví Humpolec a Brno. Morava společně s Vysočinou, ležící na spojnici Prahy a Brna, ostatně ovládly téměř celou první desítku – výjimkou je pouze šestá příčka pro Pardubice. Zástupce středních Čech, Brandýs nad Labem-Starou Boleslav, lze najít až na 15. příčce.

V rámci žebříčku připraveném pouze pro střední Čechy bylo loni toto dvojměstí na druhém místě – mezi první Příbramí a třetím Benešovem (podobné to ostatně bylo i předloni, jen Benešov a Příbram měly pozice prohozené). Do první desítky krajského hodnocení, v němž figuruje celkem 26 měst, se loni ještě vešly Říčany, Černošice, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Dobříš, Kolín a Poděbrady.

Vhledem k ambicím, které má region středních Čech v rámci republiky, nepůsobí pohled na žebříček shrnující výsledky výzkumu za celou republiku úplně neoptimističtěji. Těžko sice tvrdit, že by snad měly naznačovat cosi o spaní na vavřínech – zdá se však, že jiné regiony zaznamenaly rychlejší vývoj. Jistý vliv však mohou mít i hodnotící kritéria: jestliže se výše platů posuzuje stylem čím méně, tím lépe, region v okolí Prahy z tohoto pohledu nemůže vzdálenějším oblastem konkurovat. A vadí třeba i orná půda v krajině, když lépe hodnoceny jsou louky.

Střední Čechy by nicméně pro hodnocení podnikatelského prostředí jistě měly co nabídnout: chválu úspěšná města, včetně vítězného Prostějova, sklízejí především za vysoký podíl právnických osob i malých a středních firem a za nárůst počtu ekonomických subjektů. Dalšími kladně hodnocenými jevy jsou přírůstek obyvatel, nízká nezaměstnanost, vysoké počty studentů a učňů v odborném vzdělávání či dobrá dopravní dostupnost. A v neposlední řadě také kvalitní komunikace radnice s podnikateli (včetně informací užitečných pro podnikání, které lze najít na městském webu, ale třeba i vstřícných úředních hodin městského úřadu).

Město pro byznys - podrobnější informace

Kritéria hodnocení výzkumu Město pro byznys



* Podnikatelské prostředí:



- podíl podnikatelů na celém území obce s rozšířenou působností

- podíl firem na celém území obce s rozšířenou působností

- podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí hodnoceného města

- vývoj počtu ekonomických subjektů na celém území obce s rozšířenou působností

- stabilita krajiny na celém území obce s rozšířenou působností (pozitivně hodnocené plochy – zahrady, travní porosty, lesy a vodní plochy; negativně hodnocené plochy – orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha)

- index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let)

- vzdálenost hodnoceného města k dálniční síti

- cena stavebních pozemků (výpočet podle velikosti města v rámci okresu)

- nezaměstnanost na celém území obce s rozšířenou působností

- nezaměstnanost mladých ve věku do 24 let na celém území obce s rozšířenou působností

- dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad jeden rok) na celém území obce s rozšířenou působností

- průměrný měsíční plat v rámci okresu (čím jsou podle dat společnosti Profesia, provozovatele portálu platy.cz, nižší, tím lépe je město hodnoceno)

- změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na tisíc obyvatel) na celém území obce s rozšířenou působností

- podíl učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání k počtu obyvatel na celém území obce s rozšířenou působností



* Přístup veřejné správy



- kapitálové výdaje hodnoceného města

- výdaje hodnoceného města na veřejnou dopravu

- likvidita hodnoceného města podle dat společnosti CRIF – Czech Credit Bureau

- dluhová služba / běžné příjmy hodnoceného města podle dat společnosti CRIF – Czech Credit Bureau

- podpora podnikatelů na webových stránkách města (jednoduchost, přehlednost, samostatná sekce pro podnikatele již na domovské stránce, odkaz na formuláře z domovské stránky + počet dostupných formulářů, umístění a katalogu místních firem a jeho rozsah)

- test elektronické komunikace hodnoceného města (rychlost odpovědi na zaslaný dotaz a její kvalita)

- úřední hodiny městského úřadu hodnoceného města

- ceny vodného a stočného v hodnoceném městě

- daň z nemovitostí pro podnikatele v hodnoceném městě



Zdroj: www.mestoprobyznys.cz