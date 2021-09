Například paní Eva ze Střížkova vyrazila s dcerou a synem. A zážitek to byl hlavně pro děvče. „Dcera miluje všechny dopravní prostředky, hlavně autobusy, které by chtěla i řídit,“ řekla maminka. Daniel Škrob se zase o MHD zajímá odmala. „Metro je velmi zajímavá technická věc, pro Prahu nedílná součást a vidět tu historii v provozu s cestujícími je prostě nádhera. Vystudoval jsem dopravní průmyslovku a v MHD teď dokonce pracuji,“ svěřil se Pražskému deníku.

Historická souprava metra na trase C. | Foto: Deník/Radek Cihla

Pražský dopravní podnik vypravil v neděli na koleje historickou soupravu metra. Na trasu metra C se mohlo vydat vždy devadesát cestujích, kteří si koupili jízdenku a obsadili tak dva vozy soupravy Ečs.

