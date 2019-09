Města se chystají na oslavy výročí sametu ve velkém

Bude to velkolepé. Tak by se daly hodnotit plány většiny měst na oslavy 30 let od sametové revoluce. Napříč krajem se odehrají koncerty, přednášky, někde města plánují vydávat i připomínkové publikace.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK