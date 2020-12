Manželovi nová hejtmanka krajské auto nepůjčí. To může zaručit

Nakupovat nová auta pro nové lidi ve funkcích se středočeské hejtmanství nechystá. Deníku to řekla hejtmanka Petra Pecková (za STAN). A není to kvůli době úspor. Podle jejích slov její tým vystačí s vozovým parkem, který zdědil po předchůdcích. I s rezervou; ne všichni z těch, kteří by na přidělení vozidla měli nárok, o ně také usilují.

Smlouvu o vzniku velké koalice podepsala Petra Pecková (za STAN), Martin Kupka (ODS), Jiří Snížek (Piráti) a Jan Jakob (TOP 09; zastupující Spojence pro Středočeský kraj). | Foto: archiv klubu STAN

Všechno je jednou poprvé. Premiérově si pocit, jaké to je mít svého řidiče, vyzkoušela před měsícem i Pecková. Bylo to při cestě na Národní třídu; k připomenutí událostí ze 17. listopadu 1989. Pro Milana Jirku běžná rutina. Tuhle práci dělá léta – a lidí na hejtmanském postu již vozil pět. „Nebudu ho měnit,“ usmívá se hejtmanka na adresu muže, jemuž před první společnou cestou věnovala kelímek s kávou. Ne ale proto, aby si ho předcházela, protože na jeho služby bude bezvýhradně spoléhat. Řídí si i sama – a míní v tom pokračovat. Soukromé použití? To je věc volby Politici, kteří vykonávají svou práci jako takzvaní uvolnění funkcionáři, tedy v rámci zaměstnání – v krajských podmínkách jde především o členy rady a předsedy vybraných výborů zastupitelstva – mají nárok i na užívání služebního vozidla. Konkrétně pro potřeby radních má krajský úřad deset aut Škoda Superb. Budou se ve středních Čechách léčit postřelení Ukrajinci? Přečíst článek › Zda toto auto bude využívat pouze v rámci pracovních cest, nebo i pro soukromé účely, záleží na tom, jaká pravidla si konkrétní uživatel nastaví při jeho převzetí. Podle informací krajského úřadu se vozidlo přiděluje na základě písemné smlouvy – a záleží na tom, jaké podmínky se do ní uvedou. Soukromé užívání sjednáno být může, ale i nemusí. Pokud se s ním počítá, dále se postupuje podle zákona o daních z příjmů: soukromě ujeté kilometry se evidují a uživatel hradí náklady. Někdy se jede vlastním a za své Vlastně jde i o to, jaká pravidla si oprávnění uživatelé nastaví už tím, jestli auto vůbec převezmou. Ani to totiž nemusí být samozřejmostí. „Někteří radní si ho ani vyzvednout nechtějí,“ řekla Deníku Pecková. S tím, že kolik a jakých vozidel je přesně k dispozici, teprve bude zjišťovat; už má domluvený termín schůzky. S budoucími nákupy však nepočítá. Že by se snad mohly opakovat problémy z dřívějška, kdy její předchůdkyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) čelila aféře v souvislosti s půjčováním krajského auta manželovi, podle Peckové nehrozí. Koneckonců – ona sama je rozvedená. A problém tohoto typu neočekává ani v rámci svého týmu: kolegové si řídí sami nebo přímo jezdí vlastními auty. Akutních respiračních infekcí sice přibylo, avšak neznamená to problém Přečíst článek › Pecková míní, že člen rodiny by mohl řídit pouze auto hejtmana – a to jedině za situace, pokud hejtman v tomto voze jede. Ne tedy jako manžel předchůdkyně, jenž se v krajském autě vozil sám. Deníku ale zdůraznila, že tohle řešit ona nemá potřebu. „Buď jezdím s panen řidičem – nebo sama. Nebo dokonce i na některé služební akce jedu vlastním autem. Za své; žádnou náhradu jsem zatím nežádala,“ řekla Deníku. „A žádat nebudu,“ zdůraznila.

