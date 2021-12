Aby se v největší třídírně povedlo balíky připravit na cestu k adresátovi a vánoční dárek nepřišel až po sv. Štěpánovi, je třeba ho podat do 22. prosince. „Rozhodný den je 22. prosince. Pokud do tohoto data včetně dostaneme do přepravy balík, doručíme ho do Vánoc,“ slibuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Balíky do ruky doručované 23. prosince budou v případě, že nezastihneme adresáta doma, uložené na nejbližším depu. To adresátovi oznámíme sms a bude si je moci vyzvednout ještě 24. 12. od 8 do 12 hodin,“ říká Vitík.

V běžném nevánočním režimu zvládnou v Malešicích obstarat zhruba 100 tisíc balíků denně. Loni se před Vánoci dostali až ke čtvrt milionu. Do třídírny tehdy každý den dorazilo zhruba 200 aut a několik vlaků. A na směnách se střídalo 1200 zaměstnanců a několik set brigádníků.