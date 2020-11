Lítačka nově přiletí i na devíti místech ve středních Čechách

Vyřídit si vydání karty Lítačka, která slouží jako průkazka na veřejnou dopravu v hlavním městě i v jeho okolí, pokud jde o linky zařazené do sítě PID neboli Pražské integrované dopravy, už není možné pouze v Praze nebo on-line na webu. Jak vyřízení Lítačky, tak nákup předplacených kuponů jsou nově možné bez nutnosti cestovat do metropole i brouzdat po internetu – a to na devíti místech ve Středočeském kraji.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Běčák