Svět a s ním i Česko se dostalo do situace, která je pro něj úplně neznámá. Omezenou svobodu pohybu provází absence sociálních kontaktů, nebo vyhrocená nervozita v rodinách nejen s malými dětmi. Čím déle nouzová situace trvá, tím více se lidé ptají: „Co bude s mým podnikáním, zaměstnáním, jak zaplatím účty?“

To vše přináší sebou velkou psychickou zátěž, které průvodnými příznaky bývá agresivita, vztek, beznaděj, strach nebo úzkost. I když tyto emoce k prožívání krizových situací patří, důležité však je, aby nebyly pohlcující a nenadělaly mnoho škody.





„Projekt 'Dělám, co můžu'vznikl a roste ve volném uskupení odborníků na psychologickou problematiku (psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, terapeuti, duchovní, pedagogové) a ve spolupráci s Českou asociací pro psychoterapii. Hlavním motivem vzniku je co nejvíce snížit dopady epidemické krize na naši společnost. Cílem naší práce je nabídnout pracovníkům v první linii i běžné populaci psychologickou podporu v této náročné době,“ uvádí jeden ze zakladatelů projektu, Pavel Pařízek. Hlavním médiem pomoci by měl být Skype.