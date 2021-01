Zapojit by se podle něho mohli všichni, jiné vakcíny totiž ve svých ordinacích běžně aplikují. „A mohli by začít očkovat i v domácím prostředí, tedy při návštěvách imobilních pacientů,“ připomněl Polák.

Už od minulého týdne se hlásí na očkování pacienti praktického lékaře Pavla Zezuly z Poděbrad na Nymbursku. „Zapisujeme si je – a až přijde čas, považujeme za svou povinnost jim očkování zajistit,“ řekl Zezula, podle kterého zatím není jasné, zda očkování bude probíhat přímo v jeho ordinaci.

Zájem pacientů o očkování zaznamenala také další poděbradská lékařka Šárka Volšanská. Žádné seznamy si však předběžně nevytváří. „V současné době nabízím pomoc seniorům při registraci do systému. Na další kroky si musíme počkat,“ poznamenala.

V Žebráku na Berounsku v ordinaci praktického lékaře Lubomíra Flemra očkovat chtějí, aktuálně ale musí kvůli nákaze v týmu přečkat povinnou karanténu. „Bohužel jsme teď v karanténě, protože je kolega pozitivní. Takže tu máme trochu blázinec. Ale jen co bude zpět, chceme se k očkování připojit,“ vysvětlil Flemr. Ani v jeho ordinaci nechystají žádný systém rezervací, protože své pacienty dobře znají.

Mělnická lékařka Veronika Fejfarová s očkováním počítá, ale jak vzkazuje pacientům na svých webových stránkách, zatím netuší, kdy bude probíhat vakcinace přímo v ordinaci. Doporučuje obzvláště všem starším pacientům registrovat se v centrálním systému.

Do vakcinace se hodlá zapojit rovněž praktická lékařka Alice Čečilová z Týnce nad Sázavou na Benešovsku. „Záleží ovšem na tom, jestli seženeme jehly a stříkačky a jestli bude dostatečná distribuce vakcíny. Jakmile to všechno bude zajištěno, začneme očkovat,“ potvrdila lékařka.

Už jen na vakcíny čekají i v Libušíně na Kladensku, kde je nová ordinace dvou praktických lékařů v provozu od loňského léta. „Máme asi čtyři sta pacientů. Náš předpoklad je, že vakcíny dorazí nejdříve v březnu. Až budeme vědět něco bližšího, pacienty budu osobně obvolávat a zvát je na očkování. Registraci zatím neprovádíme,“ potvrdila sestra z libušínské ordinace Dana Kováč.

Naopak už dva měsíce mají v předstihu zaznamenané zájemce o očkování v ordinaci v Zásmkukách na Kolínsku. „Jakmile budeme mít očkovací látku, začneme,“ potvrdil praktický lékař Pavel Bohaboj.

Praktiky chtějí využít i v čáslavské nemocnici. „Na pomoci s očkováním se výrazným způsobem budou podílet praktičtí lékaři, i díky nim je personálně zajištěn provoz očkovacího místa, zřízeného v prostorách hematologicko-transfúzního oddělení. Čekáme už jen na dodání vakcín,“ uvedl ředitel čáslavské nemocnice Rudolf Bubla.

Jaké vakcíny použít?

Jak zjistili redaktoři Deníku, v ordinacích se bude očkovat spíš vakcínami, které nevyžadují skladování při minus 70 stupních Celsia. Potvrdila to například zdravotní sestra kladenské lékařky Ireny Koldinské Monika Kolačkovská. „I kdyby vakcíny od firmy Pfizer byly dostupné, nemáme pro ně vhodné skladovací podmínky. Počkáme až na vakcíny od společnosti AstraZeneca, které lze skladovat v běžné chladničce,“ vysvětlila Kolačkovská.

Ani v kolínské ordinaci Dany Uhlíkové nejsou vybaveni mrazákem, kde by bylo tolik stupňů pod nulou. „Zřejmě budeme čekat na látku, která bude moct být skladovaná s ostatními vakcínami v lednici. Čekáme, až budeme mít více informací,“ řekla lékařka.

Zásmucký lékař Bohaboj sází na to, že malý počet vakcín získá vždy ve dni očkování. „Počítáme, že vakcínu budeme fasovat ráno na následujících šest hodin, nejsme vybaveni zařízením, které by docílilo minus 70 stupňů,“ poznamenal.

Podle krajského očkovacího koordinátora Martina Poláka čeká vakcína firmy AstraZeneca, kterou lze skladovati v běžných ordinacích, na finální razítko. „Mám informace, že schválení od Evropské lékové agentury by mohla dostat do konce měsíce,“ konstatoval Polák. Předpokládá, že pak se poměrně rychle rozběhnou dodávky. Neočekává přitom, že by to měly provázet komplikace. „Vakcíny má firma vyrobený dostatek – a k distribuci využije stejné kanály jako pro rozvoz léků, které běžně dodává,“ vysvětlil.