Ledovka hrozí od noci do odpoledne. Řidičům i chodcům

Pomačkané plechy aut, jejichž řidiči nedobrzdili před jiným vozidlem, ale i automobily poškozené nárazy do svodidel, do stromu, či sjeté do příkopu. Takové scény byly v pátek po ránu k vidění na řadě míst středních Čech. Silnice s namrzající mlhou klouzaly až hanba. Naštěstí se nehody obešly bez vážnějších malérů – a několik zranění, k nimž přece jen došlo, bylo jen lehčího charakteru.

Hasiči v pátek zasahovali u několika nehod. Ke dvěma došlo u Sokolče, k jedné pak u obce Okřínek. | Foto: HZS Středočeského kraje