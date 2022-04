Jestliže ministra doprovázela i náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová, nebyla to náhoda: tématem následné debaty se staly možnosti další vědeckovýzkumné spolupráce s univerzitami z České republiky i zahraničí, stejně jako s dalšími vědeckými institucemi i firmami. Podle sdělení ministerstva došlo i na probírání strategie provozní fáze a dalšího investičního rozvoje.

Ministr Gazdík zdejší výzkumnou infrastrukturu ocenil jako dobrý příklad využití peněz z evropských fondů k modernizaci domácího výzkumného a inovačního systému. Letošní rok má být podle jeho slov zlomový v tom, že poprvé má toto výzkumné pracoviště hostit vědecké experimenty uživatelů v rámci výzev vyhlášených pod hlavičkou konsorcia ELI ERIC (kam se řadí ještě laserová pracoviště v Maďarsku a Rumunsku). Ministr ujišťuje, že ze strany jeho resortu mají zdejší rozvojové aktivity jasnou podporu. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako gestor mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, je připraveno pokračovat v intenzivní podpoře projektu ELI na politické úrovni v ČR i v zahraničí,“ uvedl Gazdík.

