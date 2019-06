Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Na jízdy hned několika parních vlaků se o víkendu mohou těšit příznivci železniční nostalgie. „Tuto sobotu a neděli 11. a 12. května vypraví národní dopravce parní vlak z pražského hlavního nádraží do Lužné u Rakovníka, kde bude připraven parní víkend v železničním muzeu,“ připomněl v úterý Petr Pošta z centrály Českých drah. „Po oba dny si milovníci železniční historie můžou naplánovat také krátký výlet parním vlakem z Lužné do Rakovníka a zpět,“ upozornil, že kouřit se z komínů parních kotlů bude o víkendu ostošest. V provozu ostatně bude pára i na muzejní úzkorozchodné drážce.

Za největší skvost víkendového programu, který sice zadýmá a zasyčí bílými oblaky, ale ještě nikam nepojede, označil Pošta ukázku zatopené lokomotivy 414.096 vyrobené roku 1906 ve Vídni, zvané podle tvaru komínu Heligon. Ta byla poté, co v šedesátých letech minulého století dosloužila u posunu na nádraží v Českých Budějovicích, po více než čtyři desetiletí odstavena. Sloužila v Českých Velenicích jako památník – a nyní prochází náročnou opravou, aby byla opět provozuschopná (a stala se jednou z nejstarších parních mašinek v Evropě, které jsou plně funkční). Že se to povede, už není důvod pochybovat; práce se již blíží do finále. Zádrhelů se ale objevilo habaděj. Heligonů bylo mezi roky 1885 a 1909 vyrobeno celkem 453; do dnešních dnů se v celé Evropě zachovaly tři stroje. Pojízdný z nich bude jediný: ten český.