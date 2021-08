Soutěž veteránistů 1000 mil československých, při níž historické automobily na cestě mezi Prahou Bratislavou v minulém týdnu dvakrát projely východní částí Středočeského kraje, současně rozběhla šampionát Grand Prix historických automobilů o pohár prezidenta Autoklubu ČR. Ten počátkem září vyvrcholí na jihozápad od Prahy obnovenou legendou: závodem Zbraslav–Jíloviště.

Zleva Bára Černošková a Marketa Profeldová. | Foto: Autoklub ČR

„Šampionát odstartoval v rámci soutěže 1000 mil československých jízdou pravidelnosti na uzavřené trati Pezinská Baba,“ připomněl za Autoklub ČR Bohumil Pácl. Co je to jízda pravidelnosti? Stará auta z různých dob, odlišných konstrukcí i výkonu nemohou závodit v rychlosti. Každá posádka tak soutěží s časomírou: snaží se měřený úsek projet dvakrát stejnou rychlostí; přesněji: s co nejshodnějšími časy (a podle rozdílu se pak počítá umístění posádky).