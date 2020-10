Do preventivní akce se v Praze a Středočeském kraji, která se konal letos popáté, zapojilo třiadvacet pneumologických ordinací. „Letos přišlo méně lidí než obvykle. Velmi pravděpodobně kvůli strachu z koronaviru, a to i přesto, že ordinace dodržují veškerá hygienická opatření,“ sdělila lékařka Ivana Čierna Peterová.

Den otevřených ambulancí se v Praze a středních Čechách koná tradičně u příležitost Týdne IPF, který na nemoc upozorňuje. Letos lékaři vyšetřili šedesát lidí, odhalili dva pacienty, u kterých je podezření na zmíněnou nebezpečnou nemoc.

Loni lékaři našli různé plicní nemoci u 29 obyvatel Prahy a Středočeského kraje – u třech z nich se pak potvrdila zmíněná velmi vážná nemoc. Účel akce je tak zřejmý: odhalit tuto vážnou nemoc včas. Nasazení léčby totiž postup nemoci brzdí a pacienti jí mohou vzdorovat řadu let. Pokud není nemoc léčena správným postupem, nemocní lidé umírají do pěti let.

„Nižší zájem o letošní den otevřených ambulancí odráží obavy nemocných z návštěvy lékaře kvůli koronavirové pandemii. Pacienti by se ale neměli bát chodit k lékaři a řešit s ním své zdravotní obtíže. Pozdní stanovení diagnózy IPF totiž výrazně zhoršuje vyhlídky pacienta a v extrémních případech může být překážkou zahájení účinné léčby,“ upozornila lékařka Martina Šterclová.

„Pacienti si mohou ve zdravotnických zařízeních dojednat konzultaci tak, aby ani oni, ani lékař nebyli zbytečně vystaveni riziku přenosu infekce koronavirem. S řadou onemocnění se totiž pojí takzvané riziko z prodlení, které dramaticky zhoršuje životní vyhlídky pacienta,“ dodala lékařka.

Idiopatická plicní fibróza je nemoc, která mění jemnou tkáň plicních sklípků na husté vazivo a plíce tuhnou, pacientům ubývá plocha na dýchání a nemoc bez léčby zabíjí do pěti let. Pokud se na IPF přijde včas, nasazení vhodných antifibrotických léků umí pacientům významně prodloužit život.

„Nemoc se nejčastěji projevuje dušností a kašlem. Při poslechu plic slyšíme u pacienta zvuk připomínající chůzi po zmrzlém sněhu nebo rozepínání suchého zipu. Dalším z příznaků IPF jsou i paličkovité prsty a nehty ve tvaru hodinových sklíček,“ upřesnila příznaky nemoci Martina Šterclová.

O idiopatické plicní fibróze:



Idiopatická plicní fibróza (IPF) poškozuje plicní sklípky, jizví je – bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Projevy IPF lékaři často zaměňují za chronickou obstrukční plicní nemoc, zápal plic či srdeční selhání. Nemoc se ohlašuje zprvu nenápadně, člověk se začne zadýchávat do schodů, později i při chůzi či hovoru, v pokročilém stadiu má pocit nedostatku vzduchu při běžných denních činnostech a v závěru věnuje veškerou energii tomu, aby se nadechl. Bez správné léčby přitom IPF obvykle zabíjí do pěti let. S léčbou ale může pacient vzdorovat roky.