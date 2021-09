V opačném směru, tedy z Kolína do Kutné Hory, to ode dneška mají řidiči ještě o něco těžší. Uzavřena je silnice mezi obcí Polepy a Červené Pečky. Pokud se ale řidiči chtějí vyhnout kolonám na osmatřicítce, mohou vyrazit z Kolína přes Hluboký Důl a Dolany.

V opačném směru nebyla situace o moc lepší. Po té, co se kolona ve směru na Kolín rozjela, byl provoz plynulý až k Ohradě. Pak už jsme jen popojížděli až k čerpací stanici MOL před sjezdem na dálnici.

Na cestu jsme vyrazili v 7.30 hodin a první kolonu „chytli“ hned při sjezdu od Malína na osmatřicítku. Až sem totiž stála auta od Hlízova, kde je provoz stažen do jednoho jízdního pruhu a řízen regulovčíky.

Takzvaná Hradecká dálnice je totiž denním chlebem řady Kutnohořanů, kteří za prací dojíždějí do hlavního města. Cesta se jim nyní ale pořádně protáhne. Aby uzavírek nebylo málo, přidala se totiž k té mezi odbočkou na Kaňk a odbočkou na Hlízov ještě další přímo na osmatřicítce. Tentokrát se spravuje úsek v Nové Vsi I u Kolína. Součástí oprav je i zbudování odbočovacího pruhu v křižovatce na Velim. I díky tomu nám cesta z Kutné Hory – Malína až ke sjezdu na Hradeckou dálnici trvala téměř hodinu, přesně 55 minut.

Je tomu přesně týden, co začala oprava povrchu vozovky na hlavním tahu I/38 mezi Kutnou Horou a Kolínem a spolu s ní i částečná uzavírka a kyvadlový provoz. Zatímco minulé pondělí jsme zkusili projet trasu v ranní špičce mezi Kutnou Horou, Kolínem a zpět, v pondělí 13. září jsme vyzkoušeli, jak dlouho nyní trvá cesta z Kutné Hory až na sjezd na dálnici D11.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.