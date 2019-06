Kritizovat rušení vlaků, jež má přijít v zimě, je čas právě nyní

Střední Čechy – Komu se to nelíbí, ať podá podnět ke změně. Do měsíce. V souvislosti s chystanou změnou jízdních řádů vlaků, která začne platit od prosince, to Správa železnicí dopravní cesty (SŽDC) vzkazuje představitelům radnic, ale třeba i zaměstnavatelům nebo například školám.

Cestování vlakem. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Autor: Milan Holakovský