Plyne to alespoň z údajů, které na své tiskové konferenci před jednáním zastupitelstva připomněl předseda klubu zastupitelů za KSČM Zdeněk Štefek. Komunisté, kteří v kraji podporují vládnoucí koalici ANO a ČSSD, hovoří o tom, že na nákupy ochranných prostředků již kraj vyčlenil přes 120 milionů. V pondělí tuto částku zmínil nejen Štefek, ale i jeho stranický kolega Zdeněk Milata. Jako předseda komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém oceňuje, že kraj nespoléhá jen na pomoc státu.

„Doplňuje zdroje vlastní dezinfekcí, respirátory, rouškami, ochrannými obleky – a distribuuje je darem do zdravotnictví, nemocnicím, praktikům i záchrance, do sociálních služeb, dopravcům a na další místa,“ uvedl Milata. „Zatím je v nákupech vázáno již více než 120 milionů korun,“ konstatoval.

„Všechny ochranné pomůcky dodané na centrální sklad byly distribuovány konečným příjemcům,“ připomněla v pondělí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S tím, že získaný materiál směroval kraj do svých oblastních nemocnic, do menších nemocnic, záchranářům i ambulantním lékařům. Stejně jako dětským centrům, dětským domovům, domovům seniorů i dalším zařízením v síti sociálních služeb.

„Dezinfekce pak byla distribuována okamžitě po jejím dodání jednotlivým obcím s rozšířenou působností, které ji dále předávaly do malých obcí v jejich obvodu, poskytovatelům sociálních služeb i středočeským dopravcům,“ uvedla hejtmanka.

Přehled dosavadních nákupů, které v pondělí vzali členové krajského zastupitelstva na vědomí (a potvrdili to jednomyslným hlasováním), zmiňuje obchody za více než 108,5 milionu korun. S tím, že mezi pomůckami, které se kraji podařilo obstarat – nejde totiž o běžné nákupy, ale doslova o shánění nedostatkového zboží – figurují podle krajského úřadu milion ochranných roušek, desítky tisíc respirátorů, ochranné obličejové masky, náhradní filtry, ústenky, ochranné brýle, ochranné obleky, dezinfekce Anti-Covid – ale i další vybavení.

Nové smlouvy na dodávky ochranných pomůcek schvalovali středočeští radní ještě v pondělí po jednání zastupitelů. Pokud k 30. dubnu skončí platnost nouzového stavu, podle sdělení ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který stojí i v čele Ústředního krizového štábu, by to znamenalo konec centrálních nákupů pořizovaných státem. Pak by se kraje staly tím, na kom by spočinul významný díl odpovědnosti za jejich další zajišťování.