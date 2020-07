O finanční podpoře obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj rozhodli v pondělí 29. června středočeští radní. Bez upřesnění konkrétní částky o tom v úterý informoval krajský úřad. Z jeho sdělení v tiskové zprávě pouze vyplývá, že jde o peníze určené na propagaci regionu, který zčásti zasahuje i do středních Čech; konkrétně na Mladoboleslavsko.

Český ráj, Ilustrační foto. | Foto: Ilustrační foto KÚ Středočeského kraje

„Finanční příspěvek pomůže společnosti s překlady textů do anglického jazyka, vydáváním propagačních letáků a správou webových stránek.“ Český ráj by bylo možno charakterizovat jako hodně široké okolí Turnova na Semilsku. Ze středních Čech do této oblasti spadá zejména oblast Mnichovohradišťska.