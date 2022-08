Hledal se někdo, kdo by navrhl novou podobu uvolněných prostor, pro něž se chystá nové využití. Konkrétně jde o to vytvořit z někdejší zasedací místnosti zázemí pro práci s pěstounskými rodinami nebo žadateli o pěstounství. Tedy pro lidi, kteří se starají o vytváření rodinného zázemí pro děti, jejichž rodiči je někdo jiný.

A teď to podstatné: kraj hledal někoho, kdo by pro tuto činnost navrhl prima zázemí – avšak s tím, že platit za jeho práci neplánuje. „Máte chuť do toho jít s námi pro bono (jde o bezplatně vykonanou odbornou práci a vynaložený čas, což je vnímáno jako služba veřejnosti), věnovat dobré věci část svého volného času a zkušeností – a pojmout tuto práci jako školní nebo jako referenční?“ obrátila se Pecková k odborné veřejnosti.

Z jejích slov přitom plyne, že ušetřené peníze nejsou tím nejpodstatnějším: kraj především hledá někoho, kdo dá do práce svůj um, ale i nadšení. „Ano, můžeme takovou zakázku soutěžit se zadáním typu ‚udělejte nám to tu hezké, útulné, praktické, inovativní‘ – a budeme se mnoho týdnů zabývat soutěží, specifikací místnosti, hodnocením. Proto bych ráda našla tým nadšených lidí, kteří by s námi do toho šli pro dobrý pocit z práce pro děti, které nemají lehký život – a díky pěstounům mají šanci začít znovu, lépe a mít šanci na pěknou budoucnost; jako děti z milující rodiny,“ vysvětlila hejtmanka, proč kraj nevypisuje výběrové řízení, ale ona sepsala prosbu. Přičemž současně podotýká: „Jak děti, tak tito obětaví lidé si hezké prostředí zaslouží. Jen za poslední rok se podařilo do pěstounské péče umístit 24 dětí – a 25 dětí bylo osvojeno.“

Jak dospělí, tak děti, jichž se řízení o pěstounství či osvojení týká, se návštěvám krajského úřadu nevyhnou. Včetně vlastních dětí nebo těch již dříve svěřených do péče. Mimo jiné je třeba absolvovat psychologické posouzení a zdlouhavé papírování. „Současné prostory jsou kancelářské a čekání na chodbě s malým hracím koutkem opravdu není prima,“ uvedla hejtmanka. „Bude skvělé, až celý administrativní proces bude probíhat v přesně pro tyto účely vybudovaném prostředí, které bude příjemné,“ těší se na změnu.

Ušetřené peníze chce kraj investovat do vybavení

Slíbila současně, že ušetřené peníze kraj vloží do vybavení nově vytvářeného prostoru – a také do aktivit na podporu pěstounské péče. Podstatný ale podle slov Peckové je především ušetřený čas. „Věřím, že to může být zajímavý projekt například pro studenty architektury a designu jako reference – ale stejně tak to může být skvělou referencí i pro zavedené architekty. Nebo prostě dobrým skutkem,“ mínila hejtmanka, že přihlásit se mohou tvůrčí osobnosti všeho věku.

Ohlas zjevně zaskočil i ji samotnou. Jestliže v pondělí uvedla, že kdo má chuť pomoci, může se ozvat prostřednictvím její e-mailové adresy do konce srpna, ještě týž den večer už to viděla jinak. S díky odmítla ty, kteří by ještě chtěli reagovat. „Zastavujeme dnešní prosbu, abychom zbytečně neodčerpávali energii těm, kteří by ještě chtěli pomoci,“ odmítla další e-maily. S tím, že několik nabídek už během pondělka obdržela. S jejich odesílateli se hejtmanství spojí k dalšímu jednání. „Snad uvidíte výsledek brzo. A hlavně ho brzo zažijí ti, pro které je místnost určena,“ prohlásila Pecková.

I vzhledem ke způsobu, jakým hned v den vyhlášení výzvy uzavřela lidem ochotným pomoci možnost reagovat, se dá očekávat, že na výsledek bude architektonicko-designérská obec mimořádně zvědavá.

Jak se má změnit někdejší zasedačka

- Klíčové je pro děti, jejichž vstup do života nebyl nejšťastnější a které čekají na na lásku a bezpečí opravdového domova, vytvořit pěkné prostory – aby do nového života nemusely vykročit z ponurých chodeb úřadu.

- Cílem je především vytvořit bezpečný prostor pro pěstouny (nebo potenciální pěstouny) a děti, ale počítá se i s jednáním dospělých: mělo by jít jak o setkání úředníků s jednotlivými pěstouny, tak o zasedání odborného panelu.

- Chybět nemá videokonferenční technika pro jednání on-line nebo umožňující vzdálený kontakt s dítětem.

- K dispozici je někdejší zasedací místnost v budově krajského úřadu: velkou místnost doplňuje menší kancelář a kuchyňka.

- Vedení kraje počítá s tím, že možná nebudou potřeba velké stavební zásahy – spíše jen úpravy a promyšlené vybavení prostor.

Zdroj: Hejtmanka Petra Pecková