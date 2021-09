S novým nápadem pro venkov přichází středočeské hejtmanství. Snaží se dojednat, aby lidé na venkově měli možnost objednávat si potraviny do odběrných boxů, kam si je lidé přijdou vyzvednout podobně, jako se nyní doručují objednávky z e-shopů s elektronikou.

Nakupování. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Vyzvednout rohlíky bez popovídání?

O možnosti zavážet do vybraných obcí objednané potraviny, které by si zákazníci následně vyzvedli z boxu, chtějí představitelé kraje jednat s provozovateli řetězce COOP a internetového obchodu Rohlík.cz. Cílem je zjistit, zda by to byla schůdná cesta, která by mohla pomoci k zásobování venkova. Hodně místních i rekreantů si nakoupí ve městech; existuje však i řada lidí – často v seniorském věku – kteří spoléhají na služby místních obchodníků.