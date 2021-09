Pro ty, kteří zajeli okruh v nejlepších časech, byly připraveny věnce a poháry v daných kategoriích. Hlavní cenu, Kozojedský putovní pohár, získal domácí jezdec. I když velkým cílem bylo dosáhnout nejkratšího času, hlavním cílem bylo to, že si každý závod užil a mohl se potkal se stejně naladěnými milovníky těchto strojů. To dokazuje i různý věk závodníků, kdy nejstarší z nich uvedl rok narození 1938.

V cíli se první jezdec na upraveném stroji objevil po 30 minutách. Naopak nejdelšího času dosáhl jezdec na jednorychlostní babettě, a to 1 hodiny a 25 minut. Sběrný vůz, který zajišťoval odvoz nepojízdných motocyklů, do cíle přivezl pouze tři závodní stroje.

Startovalo se z ulice 9. května, a to napříč kategoriemi, po jedné minutě po čtyřech jezdcích. Kopcovitá trasa byla vytyčena takto: Kozojedy – Doubravčice – Škvorec – Přišimasy – Tismice – Vrátkov – Doubravčice – Kozojedy. Jelo se za plného silničního provozu, proto organizátor akce zajistil pořadatele, kteří na trati dbali na bezpečnost jezdců i ostatních řidičů.

/FOTOGALERIE/ Závod malých motocyklů nazvaný Kozojedský fichtl se konal v sobotu 11. září v obci Kozojedy. Jednalo si již o 13. ročník této soutěže, ve které si poměřují síly různé mopedy a malé motocykly, a to v originálním stavu nebo upravené na vyšší výkon.

