Jestliže by se tempo zásobování nezměnilo, dobu potřebnou na „proočkování“ všech obyvatel Středočeského kraje propočítal na dva roky. A jen na dokončení aktuální vlny vakcinace, kam spadají zdravotníci, personál sociálních služeb a senioři ve věkové skupině 80+, by ještě bylo zapotřebí 2,5 měsíce! Ani pro tyto takzvané prioritní skupiny zatím kraj nedostal dostatek očkovací látky. „K dnešnímu dni jsme dostali 26 910 vakcín, které byly a jsou používány pro zdravotníky a v domovech pro seniory,“ konstatoval Pavlík.

Nad tím se pozastavuje i jeho stranický kolega, statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka. „Praha obdržela za stejné období 86 580 vakcín – a to má ve srovnání se Středočeským krajem srovnatelný počet seniorů,“ nabízí srovnání. S tím, že pak se někteří starostové městských částí snadno vychloubají, jak se dokáží o své seniory postarat. Naopak ve středních Čechách se s očkováním seniorů ještě nezačalo. „Máme se ale spravedlivě postarat o všechny, kteří jsou nejzranitelnější. To by ale vláda musela lépe rozdělovat vakcíny. Nerozumím tomu, v čem je senior ve středních Čechách méně důležitý, než senior v Praze,“ durdí se Kupka.

ODS ve čtvrtek zopakovala již dříve zveřejněné údaje: střední Čechy, které jsou nejlidnatějším krajem republiky, zatím dostávají jen kolem osmi procent z celkových dodávek očkovacích látek. Přitom mezi seniory ve věku 65+ mají podíl 12procentní. Středočeši však nejsou sami, kdo si podobně stýská. Podobné argumenty zaznívají třeba z krajů Karlovarského či Pardubického. A všichni se v jednom shodují: ukazují prstem na Prahu, jež podle nich naopak dostává vakcín přespříliš. Byť je pravdou, že roli hraje i umístění fakultních nemocnic v metropoli.

„Je frustrující neustále odpovídat na oprávněné dotazy od ředitelů nemocnic, kde máme domluvená očkovací místa, kdy konečně dostanou vakcíny, zatímco slyším, jak jinde se očkují náhodní kolemjdoucí nebo úředníci a jejich rodinní příslušníci,“ stýská si radní Pavlík. „Vakcíny si bohužel sám kraj koupit nemůže a musíme čekat na dodávky od ministerstva zdravotnictví,“ připomněl, jak jsou karty rozdány. A obrací se na vládu s návrhem řešení: je třeba přijmout jasnou strategii včetně systému distribuce v závislosti na počtu občanů a připravenosti krajů na očkování.

Když už je řeč o připravenosti: ve Středočeském kraji aktuálně funguje 17 očkovacích míst. Kraj dále chystá 12 velkokapacitních očkovacích center, jedno pro každý okres, která by mohla začít fungovat na přelomu února a března.

Mohla by. Pokud budou vakcíny.