/VIDEO/ Více než 100 let starý tovární cihlový komín v areálu bývalé slánské přádelny Benar má svoje dny sečtené. První říjnovou sobotu byl kolem poledne odstřelen. Areál, který vlastní v současnosti turecký majitel, má být podle plánů přestavěn na obytnou rezidenční čtvrť a těleso komína, přestože byl v dobrém stavu, zkrátka stál v cestě.

Odstřel továrního komína v Benaru ve Slaném kolem poledne 2. října 2021 | Video: Oto Pilz

Slánští patrioti proto zamačkávají slzu, protože jedna z výrazných dominant města nadobro z jeho obrazu zmizela. „Na komín jsem před časem dokonce vylezl s partou ze Svazu českých komínářů a byl to skvělý zážitek. Je to líto nám všem, kteří si Benar pamatujeme z dětství, ale nedá se nic dělat, když je to dnes soukromý areál. Jsem rád, že alespoň sousední park získalo město nedávno do svého majetku a vrátí mu jeho prvorepublikovou podobu,“ řekl Slaňák a zastupitel města Stanislav Berkovec.