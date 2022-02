Ačkoli majitel Filip Gunár vlastní podnik teprve dva roky a převzal ho po předchozích majitelích v době covidu, kdy měl sám co dělat, aby restaurace vůbec přežila, chce nyní pomoci se svými zaměstnanci a dobrovolníky těm, kteří to potřebují ze všeho nejvíc.

„Společně s majitelem restaurace Filipem Gunárem a Pavlem Popovičem jsme vymysleli projekt, kdy ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a dobrovolníky, chceme vyjet na pomoc Ukrajincům prchajícím z postižených oblastí buď na Slovensko nebo do Čech. Už ve čtvrtek hned po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu jsme zažádali o spuštění veřejné sbírky na webu společnosti Donio a do pátečního poledne jsme čekali na schválení. Nyní už jsme dostali zpětnou vazbu, že sbírka byla schválena. Prostřednictvím sbírky Vaříme pro ukrajinské uprchlíky bychom rádi získali základní prostředky na nákup surovin a potom okamžitě vyrazili vařit jídlo tam, kde je potřeba,“ potvrzuje marketingový manažer restaurace Maštal Doksy Matyáš Frýdl.

„Jakmile seženeme první peníze na základní suroviny, chceme i s týmem dobrovolníků vyrazit na určené místo zajistit uprchlíkům stravu. Za naši restauraci vyjede jeden až dva lidé. Za několik hodin, co jsme o sobě dali vědět, se nám začali hlásit lidé, kteří do toho chtějí jít s námi, už máme nasdílené i influencery. Na devadesát procent máme potvrzeno, že bychom měli jet pomáhat do uprchlického tábora, který se právě buduje na východním Slovensku v Humenném. Vše komunikujeme s organizací Člověk v tísni a se slovenským ministerstvem,“ uzavřel Matyáš Frýdl.