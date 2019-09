Kauza podezření ze střetu zájmů vzešla z podání organizace Transparency International ČR. Týkala se posuzování, zda Babiš coby politik nadále ovládá média tvořící součást holdingu Agrofert – podnikatelského impéria, které Babiš vybudoval a v roce 2017 vložil do svěřenských fondů řízených lidmi z jeho okolí. Podle jeho vyjádření tím v plném rozsahu splnil vše, co od něj požaduje zákon o střetu zájmů.

Věcí se ve správním řízení opakovaně zabývali úředníci Městského úřadu v Černošicích (jimž záležitost přísluší jakožto obci s rozšířenou působností podle Babišova bydliště v Průhonicích na Praze-západ) i krajského úřadu v roli odvolacího orgánu. V Černošicích Babiše v lednu uznali vinným ze spáchání přestupku a vyměřili mu finanční sankci ve výši 200 tisíc korun, avšak toto rozhodnutí následně krajský úřad zrušil a vrátil do Černošic k novému projednání; s konkrétními výtkami a výzvou k nápravě předchozích chyb. Následně černošický úřad prakticky potvrdil své předchozí rozhodnutí – a i krajský úřad zřejmě setrval na svém předchozím stanovisku, že tamější městský úřad pochybil.

Naznačuje to alespoň vyjádření právníka Knotka, podle něhož černošičtí úředníci pouze mírně pozměnili předchozí odůvodnění, avšak pokyny krajského úřadu vzešlé na jaře z prvního posuzování odvolání nerespektoval. To, že by Babiš ovládal mediální společnosti, přitom podle něj prokázáno nebylo; jinými slovy: ke spáchání přestupku nedošlo. Samotný černošický úřad své poslední rozhodnutí z 2. srpna veřejně nekomentoval – z odvolání podaného Babišem nicméně vyplynulo, že opět vyznělo v premiérův neprospěch. Věc tak putovala znovu „na kraj“.

Protivníci hnutí ANO, v jehož čele Babiš stojí, v minulosti poukazovali na to, že ve středních Čechách stejně jako v celé republice vládne právě ANO, a tak je důvod k obavám, že rozhodnutí kraje nebude nezávislé. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová i ředitel krajského úřadu Jiří Holub nicméně opakovaně možnost jakéhokoli ovlivňování odmítli. Zdůrazňovali, že tato věc se řeší v rámci výkonu přenesené působnosti státní správy, do kterého samospráva (čili volení politici) nemá co mluvit – přičemž Holub zdůrazňoval, že výsledné rozhodnutí nemůže ovlivnit ani on coby ředitel úřadu.

S argumentem, že se jim nelíbí organizační změny v podobě sloučení dvou oborů krajského úřadu, protivníci mimo jiné neúspěšně požadovali, aby odvolání Babišových právníků neřešil krajský úřad podle územní příslušnosti, ale věc byla předána pražskému magistrátu. I nyní lze zřejmě očekávat ohlasy ze strany politických odpůrců Babiše hovořící o tom, že jiný výsledek se vzhledem k působení místopředsedkyně ANO Jermanové na hejtmanství ani nedal očekávat. A následné reakce z hejtmanství, že úvahy o zásazích do nezávislého rozhodování úředníků jsou nejen nemístné, ale především zcela nesmyslné.