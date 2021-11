„Některé jsou pro návštěvníky otevřeny denně, jiné o víkendech a svátcích. Ze všech hradů a zámků, kde se nabízejí klasické prohlídkové okruhy, lze jmenovat například královské hrady Karlštejn a Křivoklát anebo zámky Loučeň, Radim, Konopiště, Roztoky či Kačina,“ připomněla. S dodatkem, že otevřené zůstávají i zámky, ve kterých fungují muzea.

Provozní doba se mění

Karlštejn do 22. listopadu nabízí prohlídky interiérů Císařského paláce a spodního podlaží Mariánské věže od úterý do neděle – a pak až do 19. prosince od pátku do neděle. „Znovu se otevře 26. 12., a to denně kromě pondělí,“ připomněla Dlouhá. Konopiště, kde je nově k vidění unikátní renesanční štít, který za okupace odvezli nacisté a po válce skončil v USA, návštěvníkům po celý listopad o sobotách a nedělích otevře salony jižního i severního křídla včetně zámecké zbrojnice. Křivoklát má v listopadu vždy o víkendu přístupné dva prohlídkové okruhy. Jeden je rozsáhlejší a druhý, nazvaný Gotické paláce, představuje zkrácenou verzi; hodí se například pro rodiny s dětmi.

„Zámek Loučeň zve celoročně nejen na klasické prohlídky s průvodci v dobových kostýmech, ale také vždy o víkendu na speciální dětské prohlídky,“ připomněla Dlouhá. S tím, že vyrazit lze i na speciální večerní a noční prohlídky. A s upozorněním, že od 17. listopadu budou připraveny i speciální prohlídky Příběh vánočního stromečku. Zámek Radim, který nabízí i speciální dětský okruh a představuje reprezentační prostory pro šlechtu i zázemí čeládky, má nyní otevřeno v sobotu, v neděli a ve dnech státních svátků. Od středy do neděle má otevřeno také zámek v Roztokách. Naopak zámek Kačina v listopadu přístupný není – avšak celoročně (a zdarma) lze navštívit rozlehlý park. Znovu otevřeno však bude o všech prosincových víkendech.

Do muzea nejen o víkendu

Vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek upozorňuje dále na zámky, ve kterých fungují muzea; obvykle je lze navštívit od úterý do neděle. „Celoročně má otevřeno například zámek Vlašim, ve kterém je umístěno Muzeum Podblanicka. Rozhodně návštěvu spojte s procházkou po okolním rozlehlém parku. K návštěvě po celý rok můžeme doporučit i Regionální muzeum Mělník, kde bude od 19. 11. také probíhat výstava Advent v proměnách času. Na zámku v Poděbradech je celoročně přístupný Památník Jiřího z Poděbrad,“ zve Kulhánek k návštěvě různých regionů.