Kandidátní listinu do krajských voleb podalo 16 stran a hnutí

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se odehrají 2. a 3. října letošního roku; a právě do 28. července, konkrétně do 16 hodin, mohly politické strany a politická hnutí podat své kandidátní listiny pro krajské volby. Těch se letos setkalo šestnáct. Potvrdil to Jan Nováček z tiskového oddělení Středočeského kraje.

Ilustrační foto | Foto: Deník