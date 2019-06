Kampaň se zakrýváním památek získala ocenění za reklamu

Střední Čechy /VIDEO, FOTOGALERIE/ – Nepřipravit návštěvníky o možnost vidět historické skvosty poprvé v plné kráse až na vlastní oči – to je super nápad. Tak lze shrnout kampaň No Spoilers. See It Live lákající Američany k cestě do Prahy. Alespoň podle hodnocení v rámci prestižní celonárodní soutěže komerční kreativity Art Directors Club Creative Awards (jde o nástupce dříve udělovaných cen Louskáček).

Tohle uznání by současně mohlo být odpovědí na kritiku hovořící o tom, že zakrytím částí snímků představujících památky lze návštěvníky přilákat těžko. I takové hlasy k této kampani se totiž objevily – stejně jako výhrady k volbě jejího načasování. Propagace (vytvořená kreativní agenturou Loosers pro Letiště Praha, státní agenturu CzechTourism, pražskou organizaci Prague City Tourism a krajskou příspěvkovou organizaci Středočeská centrála cestovního ruchu) je založená na „rozmazání“ nejvýznamnějších dominant na záběrech zvoucích k návštěvě České republiky. Vychází ze zásady, že cestování je o prožitcích – a neopakovatelnost osobní zkušenosti nemohou plně zprostředkovat fotografie ani videa. Na krásy Prahy i okolí hlavního města kampaň upozorňovala v předvánočním období v centru New Yorku; ve vlacích metra a na jeho stanici u 53. ulice a 5. avenue na Manhattanu. Tuto prezentaci doplnily také webové stránky www.seeitlive.travel. Proč vznikají kolony v omezeních? Řidiči zbytečně spěchají a neumí pravidlo zipu Přečíst článek › Kampaň v New Yorku, kterou se sluší označit jako úspěšnou, byla první z řady reklamních aktivit zaměřených na podporu příjezdového cestovního ruchu, připomněl Marek Černoch, který je pověřen řízením Středočeské centrály cestovního ruchu. „V letošním roce by na ni měla navázat obdobná iniciativa, tentokrát v asijských zemích,“ uvedl Černoch. V souvislosti s reklamou zacílenou na návštěvníky z Asie krajský úřad v únoru informoval, že marketinkové kampaně podobného střihu se mají uskutečnit na jaře v japonském Tokiu a na podzim v thajském Bangkoku. Proč právě v Thajsku, v zemi, již si většina našinců spojuje spíše s létáním Čechů za teplem než s příjezdovou turistikou, následně Deníku vysvětlil středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO): souvisí to s plánovaným zřízením přímé letecké linky spojující Bangkok s Prahou. Mladé zájemce o chemii čekaly hrátky s ohněm Přečíst článek › Policisté zápolili s vodou i s bahnem. Kdo vyhrál, se neříká Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský