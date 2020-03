Nabízí poučení o vzniku, duchovním významu a historii nejen velmi dobře známých poutních míst, jakými jsou třeba příbramská Svatá Hora či Stará Boleslav, ale připomíná i ta dnes již méně známá. Textem i prostřednictvím četných fotografií knížka také představuje sochařské a malířské, ale rovněž architektonické skvosty, jež tato místa zdobí.

„Putování po kraji od Budče až po Votice je nejenom faktografickou a umělecko-historickou zprávou, ale také možností, jak jejím prostřednictvím načerpat klid a duchovní sílu,“ připomněla v souvislosti s knihou hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Tato publikace může podle ní posloužit i jako stručný průvodce. „Snad bude mnohé inspirovat k návštěvě některého z popisovaných míst,“ věří hejtmanka.

Jestliže knížka představující poutní místa vstupuje do života právě na veletrhu cestovního ruchu, skutečně nejde o náhodu. Na rozvoj církevní turistiky má klást větší důraz působení Středočeské centrály cestovního ruchu – a je to také oblast spolupráce, o jejíž rozvíjení mají mimořádný zájem zástupci partnerského regionu Dolnoslezské vojvodství. Podle slov vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Kateřiny Pešatové je lákají zvláště všechna místa spjatá s životem a působením sv. Vojtěcha, pocházejícího z rodu Slavníkovců se základnou v Libici nad Cidlinou, již dodnes připomíná významná archeologická památka.

„Svatý Vojtěch je v Polsku opravdu mimořádně populární,“ potvrzuje také středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Cílem je podle slov Pešatové vytyčit trasy, kterými tento světec za svého života mohl po Čechách putovat. „Plzeňský kraj už to má – a naším cílem je stezku protáhnout dál,“ uvedla Pešatová. Ideálně prý až k polským hranicím. „Plánujeme to letos zapracovat do turistické nabídky,“ přikyvuje ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Zuzana Vojtová.